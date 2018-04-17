Российские вложения в американские ценные бумаги сократились в январе более чем на 3 миллиарда долларов. Москва занимает 16 место по инвестициям в облигации правительства США.

Российские вложения в американские ценные бумаги сократилисьв январе более чем на 3 миллиарда долларов. Москва занимает 16 место поинвестициям в облигации правительства США.Первое место по инвестициям в американские активы занимаетКитай: вклад Пекина оценивается в 1,178 триллиона долларов. Япония инвестировалав облигации США 1,060 триллиона, третье место – у Ирландии с вложениями на 314миллиардов.Россия сокращает объем вложений в ценные бумагиамериканского правительства. В январеэта сумма составляла 96,9 миллиарда, в феврале снизилась до 93,8 миллиарда,передает со ссылкой на данные Минфина США.Как пишет , владельцами американскихгособлигациий становятся иностранные компании, фонды, частные инвесторы ифизические лица. Торговля ими позволяет правительству США находить финансы на государственные расходы в условиях бюджетного дефицита. Американскиеказначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами изтех, что продаются на мировом финансовом рынке – хотя и не самыми прибыльными.