Российские вложения в американские ценные бумаги сократились
в январе более чем на 3 миллиарда долларов. Москва занимает 16 место по
инвестициям в облигации правительства США.
Российские вложения в американские ценные бумаги сократились
в январе более чем на 3 миллиарда долларов. Москва занимает 16 место по
инвестициям в облигации правительства США.
Первое место по инвестициям в американские активы занимает
Китай: вклад Пекина оценивается в 1,178 триллиона долларов. Япония инвестировала
в облигации США 1,060 триллиона, третье место – у Ирландии с вложениями на 314
миллиардов.
Россия сокращает объем вложений в ценные бумаги
американского правительства. В январе
эта сумма составляла 96,9 миллиарда, в феврале снизилась до 93,8 миллиарда,
передает со ссылкой на данные Минфина США.
Как пишет , владельцами американских
гособлигациий становятся иностранные компании, фонды, частные инвесторы и
физические лица. Торговля ими позволяет правительству США находить финансы на государственные расходы в условиях бюджетного дефицита. Американские
казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами из
тех, что продаются на мировом финансовом рынке – хотя и не самыми прибыльными.