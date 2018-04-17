В столице сохраняется теплая погода, воздух прогрелся до 20 градусов. Многие горожане жалуются, что изнывают от жары в квартирах и общественном транспорте, где до сих пор работает отопление. Однако в начале следующей недели не исключены заморозки и снег. Когда котельные, автобусы и электрички перейдут на летний режим?

В столице сохраняется теплая погода, воздух прогрелся до 20 градусов. Многие горожане жалуются, что изнывают от жары в квартирах и общественном транспорте, где до сих пор работает отопление. Однако в начале следующей недели не исключены заморозки и снег. Когда котельные, автобусы и электрички перейдут на летний режим?Автобус №905: в салоне 25 градусов — жарко и душно. От неожиданного зноя в апреле пассажиры спасаются, открывая окна и люки. Но такая система проветривания в некоторых автобусах практически не действует, ведь под сиденьями есть противовес.- Печка работает?- Да, работает.За окном плюс 17 градусов, еще и в ноги бьет поток теплого воздуха. На включенные печки жалуются и пассажиры электричек. В вагонах многие снимают верхнюю одежду.Потеют москвичи не только в общественном транспорте, но и в собственных квартирах.Дмитрий Львович уверяет, что не закрывает форточки даже ночью. Особенно пенсионер переживает за свою рассаду: пришла жара, и вянут помидоры."Каждый день поливаю, все пересыхает, закуска не растет. Такое впечатление, что ты находишься в Африке, а не Москве", — жалуется Дмитрий Конанов.В соседней квартире в двух комнатах перекрыты батареи. Однако от самой трубы идет сильный жар. Топят, как в бане, жалуется хозяйка. Вентилятор сломан, а кондиционер включать боится.В управляющей компании отключить батареи пока отказались."Мы принимаем заявки только зимой. Сейчас весенне-летний период, заявки не принимаются. Надо ожидать отключения", — сообщила диспетчер ГБУ "Жилищник" по телефону.Отопление в Москве отключат, как только среднесуточная температура установится на отметке плюс 8 градусов. А пока придется терпеть и завидовать тем, у кого новые батареи с регулятором тепла, или жителям одноподъездных домов с одним узлом подачи отопления на все квартиры."Прижимаем задвижками отопление, чтоб оно не сильно циркулировало, чтоб оно медленно шло, чтоб хотя бы как-то сбить температуру", — объясняет Александр Косырьков, заместитель директора по эксплуатации жилого фонда ГБУ "Жилищник" Ярославского района.Сбить, точнее, поддерживать комфортную температуру в транспорте, заявляют перевозчики, помогает система климат-контроль. Ею оборудовано 60 процентов автопарка. А там, где печки работают, даже когда за окном плюс 15 градусов, можно утешать себя народной мудростью "жар костей не ломит" или подождать начала мая, когда точно отключат любые обогреватели.