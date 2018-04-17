Сотрудники парка Лосиный остров выясняют, кто, вопреки запретам, жжет сухую траву в охранной зоне. Пламя охватило десятки квадратных метров, оставив после себя огромные выгоревшие участки. Кроме того на дым и запах гари жалуются жители ближайших домов.

Сотрудники парка "Лосиный остров" выясняют, кто, вопреки запретам, жжет сухую траву в охранной зоне. Пламя охватило десятки квадратных метров, оставив после себя огромные выгоревшие участки. Кроме того на дым и запах гари жалуются жители ближайших домов.Трава, уже высохшая под весенним солнцем, за зиму слежалась, и только поэтому пламя невысокое. Прошлогодний сухостой загорается мгновенно, буквально от одной искры. За считанные минуты выгорает огромная территория. И пожарным нужно реагировать очень оперативно, ведь в нескольких десятках метрах лес, там остановить огонь будет уже сложнее.В парке "Лосиный остров" черные пятна пепелищ повсюду. Тушить пока успевают. На тысячах гектаров территории полтора десятка инспекторов. Говорят, что чаще всего траву поджигают не отдыхающие на пикниках и даже не дети."Здесь, скорее всего, траву поджег активист. Есть такие люди", — говорит Заур Байрамуков, старший государственный инспектор парка "Лосиный остров".В результате таких "экспериментов" возникают экологические проблемы. Клубы дыма идут прямо на жилые кварталы.Для пожарных сейчас началась по-настоящему горячая пора. Поля и леса горят в Центральной России, в Сибири, в Забайкалье. За последние сутки по всей России территории, охваченные огнем, увеличились вдвое.