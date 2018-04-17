Ледовый поток оторвал от берега и унес вниз по течению два дебаркадера в Самаре. Нескольким сотрудникам не удалось вовремя вернуться на твердую землю, так что они вынуждены были отправиться в свободное плавание по Волге.

Ледовый поток оторвал от берега и унес вниз по течению два дебаркадера в Самаре. Нескольким сотрудникам не удалось вовремя вернуться на твердую землю, так что они вынуждены были отправиться в свободное плавание по Волге. Очевидцы сняли на видео момент ледового натиска.Инцидент произошел во второй половине дня понедельника, 16 апреля. Первым пошел дебаркадер "ЭкоВолга": на кадрах видно, как скопившийся лед сносит мостки и оттесняет плавучую платформу, срывая тросы и вырывая трубы. По пути "ЭкоВолга" зацепила пришвартованный у бассейна дебаркадер ЦСКА и утащила его за собой.В обоих случаях на плавсредствах остались люди, которые попросту не успели вернуться на берег. На записи видно, как мужчина попытался покинуть дебаркадер, но вовремя сообразил, что вместо суши окажется в ледяной воде, и вернулся на борт.Спустя несколько часов буксировщики доставили "беглые" платформы в район порта на стрелке рек Волги и Самары. Оба дебаркадера получили серьезные повреждения.