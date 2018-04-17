Отдыхающая пара решила публично заняться сексом на оптовом рынке Ибицы. Местные жители решили не вызывать сотрудников полиции, а просто стояли рядом и наблюдали за происходящим.

Отдыхающая пара решила публично заняться сексом на оптовом рынке Ибицы. Местные жители решили не вызывать сотрудников полиции, а просто стояли рядом и наблюдали за происходящим.По всей видимости, разгоряченная пара не смогла уединиться в укромном месте и поэтому предалась страстным утехам в общественном месте. Мужчину и женщину нисколько не смущали проходящие мимо люди и большое количество зрителей. Некоторые прохожие даже подбадривали влюбленных криками, передает издание The Sun.Сообщается, что местные жители увидели, как девушка в юбке сидит на своем избраннике и двигается с ним в такт. Как ни странно, зеваки не стали вызвать полицию. Видимо, они решили просто насладиться зрелищем. Один из очевидцев не смог сдержаться и завопил: "Давай!".