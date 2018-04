Международный фестиваль актуальной фотографии PHOTOBOOKFEST 2018 представляет выставку Я, Обломов молодого фотографа Икуру Куваджимы (Япония / Россия).

Международныйфестиваль актуальной фотографии PHOTOBOOKFEST 2018 представляет выставку "Я,Обломов" молодого фотографа Икуру Куваджимы (Япония / Россия)."ВГороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения которого стало бы нацелый уездный город, лежал утром в постели, на своей квартире, Илья ИльичОбломов". С этойпервой строчки романа Гончарова начинается путешествие японскогодокументального фотографа Икуру Куваджимы во времени и пространстве, к истокам"загадочной русской души" и в глубину собственных снов.Проект "Я, Обломов" балансирует междуфотографическим переосмыслением классики русской литературы и попыткойобретения новой культурной идентичности. Другими словами, опираясь на текстГончарова, Икуру рассказывает одновременно и о себе, и о зрителе. Этапо-японски аккуратная серия автопортретов важна не только географией (Казань,Симферополь, Москва, Киров, Алма-Ата, Киев, Бишкек, Самара, д. Морки и проч.),но и многообразием пространств для размышления, в которых находит себя спящимИкуру Обломов.Автопортрет – яркое явление в фотографии.Вспомним, например, Ясумасу Моримуру, который своими работами переосмысляетмассовую культуру и мировую историю искусства. Или китайского художника ЛюБолиня, благодаря гриму и декорациям сливающийся с окружающей средой.Икуру Куваджима совмещает оба эти подхода кработе с жанром автопортрета. Автор комментирует постсоветскую среду("обломовщину"), в которой находится сам, и предлагает зрителю окинутьклассический текст Гончарова свежим взглядом.Выставка представит порядка сорока работ изпроекта "Я, Обломов". В пространство экспозиции будет также включенаодноименная авторская фотокнига с шестью вариантами обложки-подушки, изданнаяпри поддержке PHOTOBOOKFEST в 2017 году.Куратор выставки Катерина Зуева.Об авторе:Икуру Куваджима изучал журналистику вМиссурийском университете (Колумбия, США), последние пять лет путешествовал иработал в Румынии, Украине, Киргизии, Казахстане и России. Публиковался в таких изданиях, как "National Geographic", "WiredMagazine Photo Blog", "Newsweek Japan", "Le Monde", "Русский Репортер", "Marie Claire", "New York TimesLens Blog", "Forbes Magazine", "Guardian", "Esquire Russia".Работы Икуру Куваджимыбыли представлены на Венецианской биеннале в павильоне Центральной Азии(Италия, 2013), на фестивале Noorderlicht "Metropolis – City Life in the UrbanAge" (Голландия, 2011), в рамках проектов "Мари. Research/ Чуваши. Research"(галерея "Триумф", Москва, 2015) "Метагеография" (Третьяковская Галерея,Москва, 2015), "Каждый день зимы" (Музей "Дом Метенкова", Екатеринбург, 2015) имногих других.Икуру также работает с форматом фотокниги, егопроекты были отмечены международными наградами Kassel Dummy Award, Self PublishRiga, Vienna Photobook Award, а фотокнига "Я, Обломов" удостоилась главногоприза в Конкурсе книжных макетов PHOTOBOOKFEST 2017.