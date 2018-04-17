146:0 – с таким счетом выигрывает пока мост в Санкт-Петербурге у упорных водителей Газелей. Несмотря на предупреждающий знак, грузовики не желают объезжать опасный участок.

146:0 – с таким счетом выигрывает пока мост вСанкт-Петербурге у упорных водителей "Газелей". Несмотря напредупреждающий знак, грузовики не желают объезжать опасный участок.Кузов 146-го претендента на запись в книге рекордов от ударабуквально расслоился. Это хорошо видно на фотографиях с места происшествия,размещенных в Twitter.ДТП происходят одно за другим на пересечении Софийской улицыи Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге. Как сообщается в собственномаккаунте так называемого Моста глупости, путепровод с надписью"Газель" не проедет" не удалось преодолеть уже 146-й"газели".Об опасном месте с низким путепроводом предупреждает плакатс соответствующей надписью. Тем не менее, жаждущих экспериментов автолюбителейэто не останавливает, пишет Life.ru.Пару недель назад одному особо настырному водителю все же удалось проехать под мостом. Правда, при этом он лишился кузова.Как пишет "Комсомольская правда", некоторые горожане переживают за грузовики: они предлагают сделать под мостом углубление, чтобы любая машина могла туда пролезть. Другие волнуются за мост – считают, что рано или поздно он не выдержит напора страстей и рухнет. Горожане подчеркивают, что на нем и так уже много вмятин.А в соцсетях идут споры о количестве застрявших под мостом грузовиков. Формально 144-я "Газель" смогла проехать – однако оставила часть кузова на дороге. Большинство граждан все-таки включают ее в общий зачет: ведь если прошел не целый – значит не прошел.