Мускулистый Путин и элегантный Асад противостоят огромному, толстому и обрюзгшему Трампу. Британский The Spectator вышел с карикатурой на обложке, отражающей сегодняшнюю ситуацию на мировой арене.

Мускулистый Путин и элегантный Асад противостоят огромному,толстому и обрюзгшему Трампу. Британский The Spectator вышел с карикатурой наобложке, отражающей сегодняшнюю ситуацию на мировой арене.Тема номера – War Games, или "Военные игры". Иллюстрация с обложкисопровождает статью Пола Вуда, котораявыходит под заголовком "Трамп будет твитить, стрелять и забывать. Егоракетный удар не поможет Сирии". Автор уверен, что ничего, кроме гибелимирных жителей, военная авантюра Вашингтона в Сирии не принесет.На обложке изображена огромная фигура Дональда Трампа,обвешанного ракетами. К его боку прижимается крохотный Эммануэль Макрон: лидерФранции, естественно, в мундире Наполеона и в его же треуголке. Из-за спины президента США высовывается оченьпохожая на ведьму Тереза Мэй.Напротив этой группы – обнаженная по пояс спортивная фигура,в которой все сразу узнают российского президента, а чуть позади Путина -элегантный силуэт сирийского лидера Башара Асада.Тем временем общественность продолжает обсуждать загадочныйракетный удар, нанесенный минувшей ночью по сирийской военной базе Шайрат. Ниодна из 10 ракет не долетела до цели – их сбили ПВО правительственных сил.Ответственность за эту атаку никто на себя не взял. ВПентагоне от удара открестились – никаких военных действий американские силы втом районе не вели. Заподозрили было Израиль – но и Тель-Авив заявил, что неимеет к удару никакого отношения, пишетНапомним, в ночь на 14 апреля западная коалиция нанесла ракетный удар по Сирии. Было выпущено более 100 ракет "Томагавк". В нанесении удара участвовали США, Франция и Великобритания. В Вашингтоне заявили, что атаковали объекты, которые могут быть связаны с производством и применением запрещенных отравляющих веществ.Позже стало известно, что сирийские ПВО сбили 71 ракету. Остальные не нанесли существенного урона. Пострадали шестеро мирных жителей.