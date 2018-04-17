Мускулистый Путин и элегантный Асад противостоят огромному,
толстому и обрюзгшему Трампу. Британский The Spectator вышел с карикатурой на
обложке, отражающей сегодняшнюю ситуацию на мировой арене.
Мускулистый Путин и элегантный Асад противостоят огромному,
толстому и обрюзгшему Трампу. Британский The Spectator вышел с карикатурой на
обложке, отражающей сегодняшнюю ситуацию на мировой арене.
Тема номера – War Games, или "Военные игры". Иллюстрация с обложки
сопровождает статью Пола Вуда, которая
выходит под заголовком "Трамп будет твитить, стрелять и забывать. Его
ракетный удар не поможет Сирии". Автор уверен, что ничего, кроме гибели
мирных жителей, военная авантюра Вашингтона в Сирии не принесет.
На обложке изображена огромная фигура Дональда Трампа,
обвешанного ракетами. К его боку прижимается крохотный Эммануэль Макрон: лидер
Франции, естественно, в мундире Наполеона и в его же треуголке. Из-за спины президента США высовывается очень
похожая на ведьму Тереза Мэй.
Напротив этой группы – обнаженная по пояс спортивная фигура,
в которой все сразу узнают российского президента, а чуть позади Путина -
элегантный силуэт сирийского лидера Башара Асада.
Тем временем общественность продолжает обсуждать загадочный
ракетный удар, нанесенный минувшей ночью по сирийской военной базе Шайрат. Ни
одна из 10 ракет не долетела до цели – их сбили ПВО правительственных сил.
Ответственность за эту атаку никто на себя не взял. В
Пентагоне от удара открестились – никаких военных действий американские силы в
том районе не вели. Заподозрили было Израиль – но и Тель-Авив заявил, что не
имеет к удару никакого отношения, пишет
Напомним, в ночь на 14 апреля западная коалиция нанесла ракетный удар по Сирии. Было выпущено более 100 ракет "Томагавк". В нанесении удара участвовали США, Франция и Великобритания. В Вашингтоне заявили, что атаковали объекты, которые могут быть связаны с производством и применением запрещенных отравляющих веществ.
Позже стало известно, что сирийские ПВО сбили 71 ракету. Остальные не нанесли существенного урона. Пострадали шестеро мирных жителей.