Наташа Королева обнародовала видео, на котором запечатлена сидящей верхом на Иване Урганте. Интересно, что неподалеку от них присутствовал и законный муж артистки, стриптизер Сергей Глушко.

Наташа Королева обнародовала видео, на котором запечатлена сидящей верхом на Иване Урганте. Интересно, что неподалеку от них присутствовал и законный муж артистки, стриптизер Сергей Глушко.Накануне, 16 апреля, Иван Ургант отметил круглую дату. Популярному телеведущему, актеру, певцу и шоумену исполнилось 40 лет. Артиста поздравило множество представителей отечественного шоу-бизнеса. Однако самой оригинальной оказалась певица Наташа Королева.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярная артистка опубликовала старое видео, которое подписала так: "Ваня!!! @urgantcom Я, мои две сестры и Муж @lovepussu поздравляем тебя с юбилеем!!! Оставайся всегда таким же шаловливым пацаном ,веселым остроумным умеющим тонко провоцировать на безрассудные поступки и эксперименты!!! Любим тебя!!!💋💋💋 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала поздравление Наташа.В ролике, который представляет собой отрывок из телевизионной передачи, Королева сидит на коленях Урганта и эротично касается его, затем лихо стягивает с шеи телеведущего розовый галстук, а потом просто притягивает голову Ивана к своей пышной груди.Самое пикантное в этом видео то, что на том же диване за Королевой и Ургантом наблюдает законный муж певицы Сергей Глушко, более известный широкой общественности как стриптизер Тарзан. Кстати, на наличие супруга беспрестанно указывал и сам шоумен во время ласк артистки. "Наташа, тут муж!.. Муж присутствовал!" – повторял, как попугай, Иван.Многочисленные подписчики пришли в восторг. "Мрлодчинка!! Прелесть!!!", "Натали супер секси!!!!!!", "Ржака немогу", "муж и жена одна сатана", "Молодец и красота и юмор", "Муж откинулся и кайфует!)))", "Какие классные!!! Улыбка не сходит с моего лица! Натусик СУПЕР!", – высказались подписчики.