Казусный инцидент произошел с 23-летним жителем британского города Лаут, графство Линкольншир. Он заявил, что из-за обезболивающего и противотревожного средства у него поменялась сексуальная ориентация.

Казусный инцидент произошел с23-летним жителем британского города Лаут, графство Линкольншир. Он заявил, чтоиз-за обезболивающего и противотревожного средства у него поменяласьсексуальная ориентация.БританецСкотт Перди рассказал, что препарат прегабалин ему прописали после переломаноги. Помимо прочего он применяетсяи при тревожных расстройствах.Вскоремолодой человек начал замечать, что его перестали привлекать представительницыпрекрасного пола, зато появился интерес к мужчинам. В результате ему пришлосьрасстаться с девушкой, с которой он встречался полгода, сообщает издание DailyMail.По словам Скотта, он не сразу понял, в чем дело. "Стоило мне нанесколько недель прекратить прием лекарства, и влечение к мужчинам как рукойсняло", – заявил парень. Он утверждает, что прежде мужчины его не привлекали,однако признает, что в юности однополые связи вызывали у него любопытство.Несмотряна это, Перди не отказался от прегабалина. Британец пригласил на свидание молодого человекаиз Лондона и открыто заявил на своей странице в соцсетио смене сексуальной ориентации.Пареньотмечает, что намерен и дальше принимать лекарство, потому что доволен "своейсексуальностью" и чувствует себя очень открытым.В свою очередь представитель компании-производителя сообщил,что препарат имеет целый ряд побочных эффектов, в том числе и потерюлибидо, а также резкие "колебания настроения".