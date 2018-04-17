Казусный инцидент произошел с
23-летним жителем британского города Лаут, графство Линкольншир. Он заявил, что
из-за обезболивающего и противотревожного средства у него поменялась
сексуальная ориентация.
Казусный инцидент произошел с
23-летним жителем британского города Лаут, графство Линкольншир. Он заявил, что
из-за обезболивающего и противотревожного средства у него поменялась
сексуальная ориентация.
Британец
Скотт Перди рассказал, что препарат прегабалин ему прописали после перелома
ноги. Помимо прочего он применяется
и при тревожных расстройствах.
Вскоре
молодой человек начал замечать, что его перестали привлекать представительницы
прекрасного пола, зато появился интерес к мужчинам. В результате ему пришлось
расстаться с девушкой, с которой он встречался полгода, сообщает издание Daily
Mail.
По словам Скотта, он не сразу понял, в чем дело. "Стоило мне на
несколько недель прекратить прием лекарства, и влечение к мужчинам как рукой
сняло", – заявил парень. Он утверждает, что прежде мужчины его не привлекали,
однако признает, что в юности однополые связи вызывали у него любопытство.
Несмотря
на это, Перди не отказался от прегабалина. Британец пригласил на свидание молодого человека
из Лондона и открыто заявил на своей странице в соцсети
о смене сексуальной ориентации.
Парень
отмечает, что намерен и дальше принимать лекарство, потому что доволен "своей
сексуальностью" и чувствует себя очень открытым.
В свою очередь представитель компании-производителя сообщил,
что препарат имеет целый ряд побочных эффектов, в том числе и потерю
либидо, а также резкие "колебания настроения".