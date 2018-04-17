Девять машин сгорели на открытой автостоянке на северо-востоке Москвы рядом с МКАД. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Девять машин сгорели на открытой автостоянке на северо-востоке Москвы рядом с МКАД. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.Как сообщили ТАСС в экстренных службах, возгорание произошло на открытой площадке на 92-м километре Московской кольцевой автодороги. По предварительным данным, сгорели легковые автомобили. К настоящему моменту пожар ликвидирован.ГУ МЧС России по Москве информацию о пожаре подтвердили. По предварительным данным, пожар возник из-за того, что кто-то поджег сухую траву.