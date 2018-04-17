Шамиль Сибанов вручил ветерану букет цветов, памятный подарок и поблагодарил за безупречную и достойную службу...

Поздравить ветерана органов внутренних дел УВД по ТиНАО Сорокину Зою Яковлевну со столь знаменательным юбилеем приехали начальник УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Шамиль Сибанов и врио помощника начальника по личному составу полковник полиции Ольга Крижановская.В уютном доме Зои Яковлевны Сорокиной гостей всегда встречают очень тепло и радушно. Так и сегодня, за дружественным чаепитием Зоя Яковлевна поделилась воспоминаниями о годах службы в органах внутренних дел и интересными рассказами из жизни, а также показала гостям свой фотоальбом, повествующий о службе в родной милиции. Беседа получилась очень живой и насыщенной интересными воспоминаниями.Зоя Яковлевна на протяжении многих лет увлекается живописью, рисует масляными красками и акварелью прекрасные пейзажи и натюрморты. Юбиляр с удовольствием показала гостям свои работы, пообещав обязательно нарисовать особенную картину для УВД по ТиНАО в наследие будущему поколению сотрудников органов внутренних дел.Начальник УВД по ТиНАО полковник полиции Шамиль Сибанов вручил ветерану букет цветов, памятный подарок, а также поздравительную открытку со словами благодарности за безупречную и достойную службу в органах милиции и пожелал Зое Яковлевне крепкого здоровья и долгих лет жизни. Именинница сердечно поблагодарила гостей за внимание и заботу, за добрые слова и поздравления.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79