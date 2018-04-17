Группа ученых из Британского фонда сердца обнаружила гены, которые вызывают легочную артериальную гипертензию (ЛАГ). Это очень редкое, но смертельно опасное заболевание.

Группа ученых из Британского фондасердца обнаружила гены, которые вызывают легочную артериальную гипертензию(ЛАГ). Это очень редкое, но смертельно опасное заболевание.Коварный недугне поддается полному излечению. Болезнь характеризуется высоким кровянымдавлением в артериях, ведущих от сердца к легким, что со временем приводит костановке сердца. Половина пациентов умирают в течение пяти лет.Специалистыпроанализировали ДНК тысячи пациентов с ЛАГ. Оказалось, что заболевание связанос мутациями в генах ATP13A3, AQP1, SOX17, GDF2 и BMPR2, передает BBC News.Так, гены BMPR2 и GDF2 участвуют в процессе формирования костей, ростеклеток и образовании различных тканей из стволовых клеток. SOX17 регулируетактивность других генов, связанных с развитием эмбриональных тканей. AQP1 транспортируетмолекулы воды через клеточную мембрану, а ATP13A3 – передвижение катионов и образованиемолекул АТФ.Кроме того,были идентифицированы мутации в генах, связь которых с ЛАГ уже известна. Помнению ученых, результаты исследования помогут найти новые методы терапиизаболевания.Ранее британские ученыевыступили с заявлением о том, что люди-"совы" рискуют умереть раньше, чем такназываемые жаворонки. В докладе отмечается, что любители работать по ночамнаиболее подвержены таким заболеваниям, как инфаркт, инсульт,сердечно-сосудистая недостаточность и диабет. Такой образ жизни можетспровоцировать развитие болезней желудочно-кишечного тракта, легочныхрасстройств и психических отклонений.