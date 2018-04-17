Группа ученых из Британского фонда
сердца обнаружила гены, которые вызывают легочную артериальную гипертензию
(ЛАГ). Это очень редкое, но смертельно опасное заболевание.
Группа ученых из Британского фонда
сердца обнаружила гены, которые вызывают легочную артериальную гипертензию
(ЛАГ). Это очень редкое, но смертельно опасное заболевание.
Коварный недуг
не поддается полному излечению. Болезнь характеризуется высоким кровяным
давлением в артериях, ведущих от сердца к легким, что со временем приводит к
остановке сердца. Половина пациентов умирают в течение пяти лет.
Специалисты
проанализировали ДНК тысячи пациентов с ЛАГ. Оказалось, что заболевание связано
с мутациями в генах ATP13A3, AQP1, SOX17, GDF2 и BMPR2, передает BBC News.
Так, гены BMPR2 и GDF2 участвуют в процессе формирования костей, росте
клеток и образовании различных тканей из стволовых клеток. SOX17 регулирует
активность других генов, связанных с развитием эмбриональных тканей. AQP1 транспортирует
молекулы воды через клеточную мембрану, а ATP13A3 – передвижение катионов и образование
молекул АТФ.
Кроме того,
были идентифицированы мутации в генах, связь которых с ЛАГ уже известна. По
мнению ученых, результаты исследования помогут найти новые методы терапии
заболевания.
Ранее британские ученые
выступили с заявлением о том, что люди-"совы" рискуют умереть раньше, чем так
называемые жаворонки. В докладе отмечается, что любители работать по ночам
наиболее подвержены таким заболеваниям, как инфаркт, инсульт,
сердечно-сосудистая недостаточность и диабет. Такой образ жизни может
спровоцировать развитие болезней желудочно-кишечного тракта, легочных
расстройств и психических отклонений.