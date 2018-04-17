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<a href="http://33live.ru/novosti/17-04-2018-nakazhut-za-pomoshh-migrantam.html" target="_blank">Накажут за помощь мигрантам</a> - Владельцев «резиновых» квартир штрафуют. В Киржаче, за фиктивную постановку на учет иностранных граждан, осуждены житель Киржаского района и Московской области. Войдя в преступный сговор, они прописали в жилом помещении 25 иностранцев.