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<a href="http://33live.ru/novosti/17-04-2018-nalogovaya-nedoimka-prityanutaya-za-ushi.html" target="_blank">Налоговая недоимка притянутая за уши?</a> - Недоплатил в казну 350 миллионов. В Арбитражном суде продолжаются судебные тяжбы между региональными налоговиками и предпринимателем Александром Мордасовым. Фискалы утверждают, что владелец меховой сети «Эльмех» намеренно раздробил свой бизнес, чтобы пользоваться налоговыми послаблениями. Но бизнесмен и его адвокат разгромили все доводы инспекторов. Алексей Дудин продолжит тему.