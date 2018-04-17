Злоупотребила полномочиями. Александровский городской суд вынес приговор Надежде Мокрушиной. Бывшая глава Краснопламенского сельского поселения Александровского района нарушила требования жилищного законодательства.
<a href="http://33live.ru/novosti/17-04-2018-ne-tomu-dala-kvartiru.html" target="_blank">Не тому дала квартиру</a> - Злоупотребила полномочиями. Александровский городской суд вынес приговор Надежде Мокрушиной. Бывшая глава Краснопламенского сельского поселения Александровского района нарушила требования жилищного законодательства.
[url=http://33live.ru/novosti/17-04-2018-ne-tomu-dala-kvartiru.html]Не тому дала квартиру[/url] - Злоупотребила полномочиями. Александровский городской суд вынес приговор Надежде Мокрушиной. Бывшая глава Краснопламенского сельского поселения Александровского района нарушила требования жилищного законодательства.