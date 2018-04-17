Певица София Ротару больше не дает больших сольных
концертов. Ей это не нужно: исполнительница и так получает огромные деньги.
Певица София Ротару больше не дает больших сольных
концертов. Ей это не нужно: исполнительница и так получает огромные деньги.
В прошлом году вокалистка отметила круглую дату – 70 лет.
Поклонники с нетерпением ждали юбилейного концерта или большого гастрольного
тура, но надежды не оправдались. Фанаты обеспокоились состоянием здоровья
любимицы и забили тревогу.
Ясность внес директор артистки
Сергей Лавров. Он рассказал журналистам, что сейчас София Михайловна поет
только на корпоративах и закрытых вечеринках. "В мае у нее запланировано
несколько концертов в Германии. 19 мая у Софии Михайловны пройдет выступление в
рамках "Ярмарки земляков". Сольных концертов по России действительно пока не
планируется", – пояснил менеджер звезды.
По словам Сергея, певица вынуждена хранить своего рода "молчание"
из-за огромного количества персональных заказов от олигархов: ей приходится отказываться
от идеи отправиться в турне или принять участие в крупном телевизионном проекте.
"У нас по 20 корпоративов в месяц. Но пять-шесть, иногда десять закрытых
выступлений в месяц есть. Плюс София Михайловна участвует в разных фестивалях.
За две-три песни организаторы готовы заплатить достойно. Минимум 25–30 тысяч
евро за две-три песни (2-2.5 миллиона рублей. – Прим. ред)".
Лавров отметил, что несмотря на непростую финансовую
ситуацию в стране, состоятельные россияне по-прежнему готовы платить Ротару большие
деньги, за возможность заполучить именитую вокалистку себе на торжество,
сообщает Sobesednik.ru. "София Михайловна находится в потрясающей форме – и
концертной, и физической. Все, кто видит ее без грима, поверить не могут, что
ей столько лет. Даже сын Руслан ей периодически говорит: "Мама, ты когда в
последний раз в паспорт заглядывала?" – добавил концертный директор.