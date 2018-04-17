Певица София Ротару больше не дает больших сольных концертов. Ей это не нужно: исполнительница и так получает огромные деньги.

Певица София Ротару больше не дает больших сольныхконцертов. Ей это не нужно: исполнительница и так получает огромные деньги.В прошлом году вокалистка отметила круглую дату – 70 лет.Поклонники с нетерпением ждали юбилейного концерта или большого гастрольноготура, но надежды не оправдались. Фанаты обеспокоились состоянием здоровьялюбимицы и забили тревогу.Ясность внес директор артисткиСергей Лавров. Он рассказал журналистам, что сейчас София Михайловна поеттолько на корпоративах и закрытых вечеринках. "В мае у нее запланированонесколько концертов в Германии. 19 мая у Софии Михайловны пройдет выступление врамках "Ярмарки земляков". Сольных концертов по России действительно пока непланируется", – пояснил менеджер звезды.По словам Сергея, певица вынуждена хранить своего рода "молчание"из-за огромного количества персональных заказов от олигархов: ей приходится отказыватьсяот идеи отправиться в турне или принять участие в крупном телевизионном проекте."У нас по 20 корпоративов в месяц. Но пять-шесть, иногда десять закрытыхвыступлений в месяц есть. Плюс София Михайловна участвует в разных фестивалях.За две-три песни организаторы готовы заплатить достойно. Минимум 25–30 тысячевро за две-три песни (2-2.5 миллиона рублей. – Прим. ред)".Лавров отметил, что несмотря на непростую финансовуюситуацию в стране, состоятельные россияне по-прежнему готовы платить Ротару большиеденьги, за возможность заполучить именитую вокалистку себе на торжество,сообщает Sobesednik.ru. "София Михайловна находится в потрясающей форме – иконцертной, и физической. Все, кто видит ее без грима, поверить не могут, чтоей столько лет. Даже сын Руслан ей периодически говорит: "Мама, ты когда впоследний раз в паспорт заглядывала?" – добавил концертный директор.