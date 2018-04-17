В течение недели в дискуссии Единая Россия. Направление 2026 приняли участие более четырех тысяч человек из 15 регионов. Обсуждались вопросы модернизации партии и реализации послания президента Федеральному собранию. Об этом рассказал секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак. Накануне он принял участие в муниципальной партийной дискуссии в Казани.

В течение недели в дискуссии "Единая Россия.Направление 2026" приняли участие более четырех тысяч человек из 15регионов. Обсуждались вопросы модернизации партии и реализации посланияпрезидента Федеральному собранию. Об этом рассказал секретарь Генсовета"ЕР" Андрей Турчак. Накануне он принял участие в муниципальнойпартийной дискуссии в Казани.В первой волне обсуждений приняли участие Рязанская,Тверская, Волгоградская, Оренбургская, Тюменская, Иркутская и Амурская области.Также в дискуссии активно участвовали Чеченская республика, Мордовия,Республика Марий Эл, Карелия, Алтай, Бурятия, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийскийавтономные округа. Вторая волна началась 16 апреля и продлится до 22 апреля. Вее рамках пройдут 27 региональных и межмуниципальных дискуссий.На площадках прозвучало немало предложений по обновлению"Единой России". Так, в Тверской области выступили за реформированиеработы приемных "ЕР". Тверичи уверены, что принимать граждан должнытолько депутаты фракций законодательных собраний различного уровня приучастии представителей исполнительной власти. Только вэтом случае, полагают авторы инициативы, обратившиеся будут понимать, что их услышали, а решение их проблемнепременно будет найдено.По итогам работы региональных дискуссионных площадокпрозвучавшие на них предложения будут собраны вместе и представлены наФедеральной партконференции "Единая России 2026", которая состоится18-19 мая. Партийный ЦИК должен собрать все предложения до конца апреля.По словам Андрея Турчака, люди на местах выдвигают самыеразные предложения. "Они касаются вопросов партстроительства и учетачленов партии, а также работы партийных проектов. Разумеется, каждый регионимеет свои особенности и свои партпроекты", – сказал секретарь Генсовета"ЕР".Он выразил надежду, что по итогам дискуссий удастсявыработать предложения, которые можно будет применить в других регионах. Турчакподчеркнул, что в партии внимательно изучат все выдвинутые в ходе дискуссийинициативы, чтобы конференция действительно имела общефедеральный статус иотражала работу и предложения всех регионов.Помимо прочего, участники дискуссий обсудили темы экологии издравоохранения. Так, в Республике Алтай предложили разработать и внедритьпрограмму по экологическому воспитанию граждан, мероприятия по целевомусубсидированию пассажирских перевозок для стимулирования внутреннего туризма. Ав Волгоградской области выступили с инициативой передать функции пораспределению финансовых в региональный фонд ОМС.Дискуссии были запущены "ЕдинойРоссией" 9 апреля. Их цель – сбор предложений на местах по реализациипосланий президента и модернизации "ЕР". Обсуждения в субъектах идутна межмуниципальном и региональном уровнях.