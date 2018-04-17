В течение недели в дискуссии Единая Россия.
Направление 2026 приняли участие более четырех тысяч человек из 15
регионов. Обсуждались вопросы модернизации партии и реализации послания
президента Федеральному собранию. Об этом рассказал секретарь Генсовета
ЕР Андрей Турчак. Накануне он принял участие в муниципальной
партийной дискуссии в Казани.
В течение недели в дискуссии "Единая Россия.
Направление 2026" приняли участие более четырех тысяч человек из 15
регионов. Обсуждались вопросы модернизации партии и реализации послания
президента Федеральному собранию. Об этом рассказал секретарь Генсовета
"ЕР" Андрей Турчак. Накануне он принял участие в муниципальной
партийной дискуссии в Казани.
В первой волне обсуждений приняли участие Рязанская,
Тверская, Волгоградская, Оренбургская, Тюменская, Иркутская и Амурская области.
Также в дискуссии активно участвовали Чеченская республика, Мордовия,
Республика Марий Эл, Карелия, Алтай, Бурятия, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский
автономные округа. Вторая волна началась 16 апреля и продлится до 22 апреля. В
ее рамках пройдут 27 региональных и межмуниципальных дискуссий.
На площадках прозвучало немало предложений по обновлению
"Единой России". Так, в Тверской области выступили за реформирование
работы приемных "ЕР". Тверичи уверены, что принимать граждан должны
только депутаты фракций законодательных собраний различного уровня при
участии представителей исполнительной власти. Только в
этом случае, полагают авторы инициативы, обратившиеся будут понимать, что их услышали, а решение их проблем
непременно будет найдено.
По итогам работы региональных дискуссионных площадок
прозвучавшие на них предложения будут собраны вместе и представлены на
Федеральной партконференции "Единая России 2026", которая состоится
18-19 мая. Партийный ЦИК должен собрать все предложения до конца апреля.
По словам Андрея Турчака, люди на местах выдвигают самые
разные предложения. "Они касаются вопросов партстроительства и учета
членов партии, а также работы партийных проектов. Разумеется, каждый регион
имеет свои особенности и свои партпроекты", – сказал секретарь Генсовета
"ЕР".
Он выразил надежду, что по итогам дискуссий удастся
выработать предложения, которые можно будет применить в других регионах. Турчак
подчеркнул, что в партии внимательно изучат все выдвинутые в ходе дискуссий
инициативы, чтобы конференция действительно имела общефедеральный статус и
отражала работу и предложения всех регионов.
Помимо прочего, участники дискуссий обсудили темы экологии и
здравоохранения. Так, в Республике Алтай предложили разработать и внедрить
программу по экологическому воспитанию граждан, мероприятия по целевому
субсидированию пассажирских перевозок для стимулирования внутреннего туризма. А
в Волгоградской области выступили с инициативой передать функции по
распределению финансовых в региональный фонд ОМС.
Дискуссии были запущены "Единой
Россией" 9 апреля. Их цель – сбор предложений на местах по реализации
посланий президента и модернизации "ЕР". Обсуждения в субъектах идут
на межмуниципальном и региональном уровнях.