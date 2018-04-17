После смерти Олега Табакова на должность художественного руководителя Табакерки был назначен народный артист России Владимир Машков. Как рассказала Dni.Ru ясновидящая, таролог Марианна Абравитова, такое кадровое решение было вполне предсказуемым.

После смерти Олега Табакова на должность художественного руководителя "Табакерки" был назначен народный артист России Владимир Машков. Как рассказала Dni.Ru , такое кадровое решение было вполне предсказуемым."Актер ожидал, чтоего пригласят на должность нового художественного руководителя Табакерки, новнутренней готовности к этому все равно не было. Машков долго думал, прежде чемдать свое согласие, но это решение все равно можно назвать опрометчивым, потомучто требования должности вступают в конфликт с его внутренними качествами", – показали ей карты Таро.По словам гадалки, Машков – человек вольный, онценит свободу действий и не может функционировать, будучи загнанным в какие-торамки. А должность худрука как раз подразумевает под собой встраивание всуществующую систему и отсутствие той свободы действий, которая Владимирунеобходима. Кроме того, это огромная ответственность: за организационныевопросы, за коллектив театра, за зрителей."В ближайшее время своихпоклонников Машков ничем особо не порадует: он будет меньше снимать и играть втеатре, так как работа "Табакерке" будет отнимать у него все время. И это актербудет переживать довольно тяжело, – считает Абравитова. – Ему придется постоянно заниматьсяорганизационными вопросами и творчества в его жизни станет заметно меньше. Надосказать, что талантами руководителя Машков похвастаться не может, так что емубудет тяжело. Наиболее вероятный вариант развития событий – это уход Машкова сдолжности. Какое-то время поработав худруком, он в итоге откажется и вернется кактерской работе в театре и кино".