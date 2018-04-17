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<a href="http://33live.ru/novosti/17-04-2018-oni-voevali-v-belyx-xalatax.html" target="_blank">Они воевали в белых халатах</a> - Новая экспозиция ко Дню Победы. В Музее воинской славы открылась новая выставка под названием Госпиталь. Она продолжает большой проект, посвящённый эпохе Великой Отечественной войны. Экспозиция воссоздаёт интерьер операционной и рассказывает о героизме медицинских работников в военные годы. На открытии побывала Маргарита Махрова.