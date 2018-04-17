Злоумышленники проникли в офис, расположенный на верхнем этаже, путем взлома крыши трехэтажного здания. Они взломали сейфы и совершили кражу...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО задержали двух подозреваемых в краже денежных средств из офиса.В ОМВД России по Таганскому району поступило заявление о краже от генерального директора одной из организаций на Таганской улице.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции при осмотре офиса обнаружили три вскрытых сейфа. Из них были похищены денежные средства, принадлежащие компании. Также были похищены личные вещи сотрудников. Сумма материального ущерба составила 500 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых. Ими оказались жители столицы, 43-х и 45-летний мужчины. Как установлено, злоумышленники проникли в офис, расположенный на верхнем этаже, путем взлома крыши трехэтажного здания. Ножницами по металлу они вырезали проем, по которому спустились внутрь помещения, поочередно взломали железные сейфы и совершили кражу. Похищенными денежными средствами мужчины распорядились по своему усмотрению.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61