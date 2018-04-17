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<a href="http://33live.ru/novosti/17-04-2018-oplata-topliva-cherez-yandekszapravki-zarabotala-v-regionax.html" target="_blank">Оплата топлива через Яндекс.Заправки заработала в регионах</a> - Приложение Яндекс.Заправки, через которое водитель может расплачиваться на АЗС вне кассы и без ожидания в очереди, ранее работало на заправках Лукойла только в Москве и Московской области. Но теперь приложение для удаленной оплаты топлива заработало и в других регионах.