Член-корреспондент
Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга
Константин Сивков предположил, как будет развиваться
противостояние США и России в Сирии на фоне новых угроз ударов по арабской
республике со стороны американцев. Он рассказал, что ждет российскую
группировку в этой стране.
Член-корреспондент
Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга
Константин Сивков предположил, как будет развиваться
противостояние США и России в Сирии на фоне новых угроз ударов по арабской
республике со стороны американцев. Он рассказал, что ждет российскую
группировку в этой стране.
Эксперт
напомним, что в сирийском аэропорте Хмеймим базировалось максимум 45 машин. Сивков
считает, что мы можем там существовать до того момента, пока США боятся начать
локальную войну.
"А если они
ее начнут, встает вопрос – готовы ли мы пойти на применение ядерного оружия?
Другого способа остановить американские силы у нас нет", – цитирует специалиста
. Он полагает, что находящихся там в изоляции россиян спасет только такая крайняя
мера.
Константин Сивков считает,
что дальнейшее развитие ситуации упирается в то, насколько американцы готовы
перейти красную линию. "Тереза Мэй к этому уже морально готова, она уже как
загнанный в угол зверь, будет переть до упора. Трамп тоже", – заключил эксперт.
Напомним, сообщения о ракетных ударах по Сирии начали поступать в ранним утром 14 апреля по мск. Силы
западной коалиции выпустили по Сирии около ста ракет. В нанесении удара
участвовали США, Франция и Великобритания.
В Вашингтоне заявили,
что атаковали объекты, которые могут быть связаны с производством и применением
запрещенных отравляющих веществ. От атаки пострадали мирные жители. В
результате попадания одной из ракет по военному складу к западу от Хомса
пострадали шесть человек.