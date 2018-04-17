Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков предположил, как будет развиваться противостояние США и России в Сирии на фоне новых угроз ударов по арабской республике со стороны американцев. Он рассказал, что ждет российскую группировку в этой стране.

Член-корреспондентРоссийской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого рангаКонстантин Сивков предположил, как будет развиватьсяпротивостояние США и России в Сирии на фоне новых угроз ударов по арабскойреспублике со стороны американцев. Он рассказал, что ждет российскуюгруппировку в этой стране.Экспертнапомним, что в сирийском аэропорте Хмеймим базировалось максимум 45 машин. Сивковсчитает, что мы можем там существовать до того момента, пока США боятся начатьлокальную войну."А если ониее начнут, встает вопрос – готовы ли мы пойти на применение ядерного оружия?Другого способа остановить американские силы у нас нет", – цитирует специалиста. Он полагает, что находящихся там в изоляции россиян спасет только такая крайняямера.Константин Сивков считает,что дальнейшее развитие ситуации упирается в то, насколько американцы готовыперейти красную линию. "Тереза Мэй к этому уже морально готова, она уже какзагнанный в угол зверь, будет переть до упора. Трамп тоже", – заключил эксперт.Напомним, сообщения о ракетных ударах по Сирии начали поступать в ранним утром 14 апреля по мск. Силызападной коалиции выпустили по Сирии около ста ракет. В нанесении удараучаствовали США, Франция и Великобритания.В Вашингтоне заявили,что атаковали объекты, которые могут быть связаны с производством и применениемзапрещенных отравляющих веществ. От атаки пострадали мирные жители. Врезультате попадания одной из ракет по военному складу к западу от Хомсапострадали шесть человек.