Каждый предприниматель должен знать, что он не только обязан зарегистрировать свое предприятие в налоговой инспекции, регулярно сдавать отчеты, но и иметь свой расчетный счет.

Каждый предприниматель должен знать, что он не только обязан зарегистрировать свое предприятие в налоговой инспекции, регулярно сдавать отчеты, но и иметь свой расчетный счет.

Расчетный счет, по сути, собой предоставляет банковскую услугу с помощью, которой можно производить оплату заработной платы сотрудникам компании, получать деньги, отправлять их по-безналичному расчету. Стоит сказать и о том факте, что согласно законодательству, сегодня каждый предприниматель должен открыть свой счет в банке.

Сегодня банков в нашей стране много. Среди их обилия бывают крупные корпорации, а также небольшие филиалы. Одним из самых распространенных банков на территории России является Модуль Банк, который завоевал доверия в большого количества предпринимателей и физических лиц за время своего существования. На сайте банка любой человек сможет открытие расчетного счета для ооо всего за пять минут. Для этих целей вам всего лишь нужно оставить заявку на сайте банка, позвонить по телефону или обратиться в ближайшее отделение.

Чтобы оставить заявку на сайте банка вам нужно пройти не сложную регистрацию после чего указать электронную почту, номер телефона и конечно же названия предприятия. После этого в течение пяти минут, вам на почту приходит сообщение с реквизитами и правом доступа в личный кабинет. И так регистрация пройдена доступ получен, но вы еще не имеете права осуществлять банковские операции. Так как для этого необходимо подписать договор на обслуживания. Как правило, для этих целей вам звонит сотрудник банка, который оговаривает с вами удобное для вас место и время чтобы подписать договор. Вы можете подъехать в отделение банка или его сотрудник приедет в удобное для вас место и время. Проводить банковские операции вы сможете уже в тот самый день, когда был подписан договор, вам ненужно будет ждать разрешение несколько дней, как это было раньше.