Ученые из Университета Содружества Виргинии представили новый способ борьбы с нарушениями работы мозга, вызванными циррозом печени. Они утверждают, что эффективным методом в данном случае может быть пересадка кала.

Ученые из Университета Содружества Виргинии представили новый способборьбы с нарушениями работы мозга, вызванными циррозом печени. Ониутверждают, что эффективным методом в данном случае может быть пересадка кала.В исследовании принялиучастие 20 пациентов с циррозом печени и печеночной энцефалопатией. Специалистыпопытались обогатить микрофлору испытуемых полезными бактериями Lachnospiraceaeи Ruminococcaceae и избавиться от ядовитых токсинов Enterobacteriaceae.У половины испытуемых фекальная трансплантация(введение в кишечник пациента кала, взятого от здорового донора) вызвалаустойчивые улучшения работы мозга. О своем открытии американские ученыесообщили на Международномсъезде по вопросам болезней печени, опубликовав отчет на данномсайте.Печеночная энцефалопатиявызывает проблемы с мышлением и памятью, а также приводит к изменению личности.В самых тяжелых случаях люди впадают в кому и умирают.Какую бы реакцию такаяпроцедура как пересадка кала ни вызывала у брезгливых людей, она считается оченьперспективной. Обычно трансплантация такого рода позволяет помочь человеку вситуации, если его кишечная микрофлора в силу тех или иных причин значительнопострадала. В мире даже есть банки донорских фекалий, работающиепримерно по тому же принципу, что банк крови или банк спермы.Напомним, ранее новосибирские ученые сделали вывод, что причиной алкогольного цирроза печени является хроническое воздействие и накопление метанола в этом органе даже при его малом содержании в напитке. В связи с этим специалисты рекомендуют не рисковать, употребляя алкоголь из неизвестных источников.