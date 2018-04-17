Перестановки в оранжевом доме. Депутат горсовета Леонид Фоменко возглавил городскую службу «Благоустройство».
<a href="http://33live.ru/novosti/17-04-2018-perestanovki-v-merii.html" target="_blank">Перестановки в мэрии</a> - Перестановки в оранжевом доме. Депутат горсовета Леонид Фоменко возглавил городскую службу «Благоустройство».
[url=http://33live.ru/novosti/17-04-2018-perestanovki-v-merii.html]Перестановки в мэрии[/url] - Перестановки в оранжевом доме. Депутат горсовета Леонид Фоменко возглавил городскую службу «Благоустройство».