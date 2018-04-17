Злоумышленник разместил в сети Интернет объявление о продаже автомобиля, договорился с потерпевшим о встрече и похитил у него денежные средства в размере 2,5 млн рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Западное задержали 35-летнего приезжего, подозреваемого в совершении грабежа.В ОМВД России по району Бирюлево Западное поступило сообщение о грабеже. По словам потерпевшего, на одном из сайтов в сети Интернет он договорился о покупке грузового автомобиля. Во время встречи в одном из офисных зданий в Востряковском проезде «продавец» выхватил у него из рук пакет с денежными средствами и скрылся. Ущерб составил 2,5 млн рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого - 35-летнего приезжего. Он был задержан оперативниками в одном из столичных аэропортов.Установлено, что злоумышленник разместил в сети Интернет объявление о продаже автомобиля, договорился с потерпевшим о встрече и похитил у него денежные средства.Следствием ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж».Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22