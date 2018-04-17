Установлено, что злоумышленник вынес со стройплощадки геодезический прибор, погрузил его в автомобиль и вывез с целью дальнейшей продажи...

В ОМВД России по району Кунцево г. Москвы поступило заявление о краже от представителя строительно-монтажной компании.Женщина сообщила, что со строительной площадки на улице Маршала Тимошенко пропал тахеометр, принадлежащий компании. Материальный ущерб составил более 2 млн рублей.В ходе проведения проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции территориального ОМВД задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий, работающий в вышеуказанной компании ведущим менеджером.Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись моментом, вынес со стройплощадки геодезический прибор, погрузил его в автомобиль и вывез с целью дальнейшей продажи. Похищенное изъято и возвращено компании.Следственным отделением ОМВД России по району Кунцево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39