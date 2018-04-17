О подробностях работы МВД России с добровольческими организациями и многом другом читайте в свежем номере журнала «Полиция России».

Помощь – от чистого сердцаНе один год вовлечение добровольцев (волонтеров) в охрану общественного порядка, в профилактику правонарушений, розыск и спасение людей не только повышает эффективность этой работы, но и способствует росту правосознания гражданского общества. Строится такое сотрудничество на принципе взаимного уважения между полицейскими и волонтерами. О подробностях работы МВД России с добровольческими организациями читайте в статье начальника Управления организации оперативно-разыскной деятельности Главного управления уголовного розыска МВД России полковника полиции Андрея Щурова.Мы работаем в городе особенных людейЖителей этого легендарного города-героя, в котором духом патриотизма и памятью о стойкости русских воинов пропитан не только воздух, но и каждый камень, никому и никогда не сломить. Подробнее об особенностях несения службы сотрудниками органов внутренних дел рассказал начальник УМВД России по городу Севастополю генерал-майор полиции Василий Павлов.«Почивать на лаврах – значит проиграть»Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, как он принимал эстафету от легенды мирового футбола Льва Яшина.Эти и другие материалы читайте в печатной версии № 4 журнала «Полиция России», а также на интернет-странице издания.