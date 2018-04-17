Актриса Яна Поплавская разразилась резкой критикой в адрес новоиспеченных родителей Эммануила Витогана и Ирины Млодик. По мнению красной шапочки дети возрастных родителей очень страдают.

Актриса Яна Поплавскаяразразилась резкой критикой в адрес новоиспеченных родителей Эммануила Витоганаи Ирины Млодик. По мнению "красной шапочки"дети возрастных родителей очень страдают.Поплавская призналась, чтосама никогда бы не решилась на такой поступок. По мнению артистки для такихродителей ребенок конечно же утешение на старости лет, но малыша мало родить,необходимо где-то найти силы вырастить его."Самое страшное, когдаребенок является игрушкой. Условно игрушкой, таким девайсом, который показываетобществу единственный сигнал: "Я еще могу, я еще в силе, видели? Я не старею, яеще молод". И ребенок сначала для них игрушка, а потом он для них сиделка,когда родители болели, а им было всего по 15 лет. Маме, например, 65, а им хочется,естественно, болтаться, влюбляться, а с мамой нужно сидеть. Они могут что себепозволить? Нанять молодую няню? Но тогда это нянин ребенок. К 60 – 70 годамчеловеческий организм угасает, и вопрос не в том, чтобы родить этого ребенка, аподнять, болтать с ним, играть с ним, ездить на велосипеде, играть в футбол,потому что круто быть молодой бабушкой, но не круто быть старой мамой", -заявила Яна.Для наглядности Поплавскаявспомнила пример из собственной жизни. "Язнаю, как дети очень стесняются. Я училась в 30-й спецшколе, и я помню, какдразнили девчонку из параллельного класса и все время говорили: "Анька, вон затобой бабушка пришла!". А это было ее мама", – рассказала она журналистам сайта "Комсомольская правда".После артистка добавила, чтовозрастные родители руководствуются исключительно своим эгоизмом, они совсем небеспокоятся о том, на какие сложности обрекают свою кровиночку. "Нужно думать ни о себе, нужнодумать о ребенке – всему свое время, а если родителями под 60, и у них малыш…Господи, на кого же вы его обрекаете? Это же страшно. Родственникам? Да,конечно, заберут, но, слушайте, кому нужны наши дети? Только нам. Больше, чеммама и папа, малыша никто не будет любить", – добавила Яна.Информация о том, чтоу Эммануила Виторгана и Ирины Млодик родилась дочь Этель, стала сенсацией. Акогда выяснилось, что 56-летняя супруга артиста родила сама, градус истерии вСМИ поднялся еще выше. По словам близкой подруги пары, для того чтобы произошлочудо, супруги использовали метод ЭКО. Счастливое событие в жизни Виторгана иМлодик произошло еще 26 февраля.