Украина выйдет только из уставных органов Содружества независимых государств. Это значит, что Киев сохранит только те соглашения в рамках СНГ, которые ему выгодны, заявили в Верховной раде.

Украина выйдет только из уставных органов Содружестванезависимых государств. Это значит, что Киев сохранит только те соглашения врамках СНГ, которые ему выгодны, заявили в Верховной раде.Петр Порошенко пошел на попятную, решив, что с выходомУкраины из СНГ он погорячился. Теперь украинский президент хочет, чтобыправительство денонсировало отдельные соглашенияс Содружеством, а те, которые "являются прагматически необходимыми дляУкраины" – оставило.Как сообщила представитель президента в Верховной Раде ИринаЛуценко, речь, в частности, идет о признании дипломов и трудоустройства,договоре о транзите и прочих документах, "важных для работы и экономикиУкраины".Содружество независимых государств было создано в декабре1991 года. Соглашение было подписано главами России, Белоруссии и Украины. ВСНГ позднее вошли и другие республики бывшего СССР, кроме стран Прибалтики. Надоотметить, что Киев так и не подписал устав СНГ. Так что, хотя считалсяучастником организации, юридически ее членом не был.Президент Порошенко вспомнил об этом 12 апреля этого года.Он заявил, что Украина "никогда не была членом СНГ" – и поручилправительству подготовить предложения относительно официального прекращенияучастия Киева в уставных органах организации, пишет "Украинская правда".Интересно, что так же украинский лидер пытается поступить сДоговором о дружбе с Россией от 1997 года, который он неоднократно обещалразорвать. Порошенко поручил подготовить законопроект об одностороннем разрывеэтого соглашения с Москвой – но не всего договора, а только "некоторыхположений". Позже выяснилось, что Киев не будет разрывать договор о дружбес Россией – оказывается, этим документом признается целостность и нерушимость украинскихграниц.