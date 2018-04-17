Американские исследователи представили, к чему бы привела детонация атомной бомбы у резиденции главы государства в Вашингтоне. По легенде, ядерный боеприпас оказался в распоряжении террористов.

Американские исследователи представили, к чему бы привела детонация атомной бомбы у резиденции главы государства в Вашингтоне. По легенде, ядерный боеприпас оказался в распоряжении террористов.Моделирование берет за основу"Сценарий национального реагирования №1". Предполагается, что агрессоры завладели атомным оружием и привели его в действие через нескольконедель.В ролике продемонстрировано распространение радиации по городу с населением730 тысяч человек, а также степень ее воздействия на людей. Специалисты рассказали, какие существуют способы для эвакуации, и указали местадля убежища, передает телеканал .