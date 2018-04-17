Американские исследователи представили, к чему бы привела детонация атомной бомбы у резиденции главы государства в Вашингтоне. По легенде, ядерный боеприпас оказался в распоряжении террористов.
Американские исследователи представили, к чему бы привела детонация атомной бомбы у резиденции главы государства в Вашингтоне. По легенде, ядерный боеприпас оказался в распоряжении террористов.
Моделирование берет за основу
"Сценарий национального реагирования №1". Предполагается, что агрессоры завладели атомным оружием и привели его в действие через несколько
недель.
В ролике продемонстрировано распространение радиации по городу с населением
730 тысяч человек, а также степень ее воздействия на людей. Специалисты рассказали, какие существуют способы для эвакуации, и указали места
для убежища, передает телеканал .