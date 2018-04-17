Момент обрушения кирпичного забора, чьи обломки накрыли площадку детского сада в Калининграде, зафиксировала камера наблюдения.

Момент обрушения кирпичного забора, чьи обломки накрыли площадку детского сада в Калининграде, зафиксировала камера наблюдения.Инцидент, по счастливой случайности, произошел в минувшее воскресенье, 15 апреля, когда садик №71 был закрыт, так что никто из его воспитанников и сотрудников не пострадал. Прореха образовалась внушительная — завалились около 10 метров покосившегося забора, под обломками которого оказались погребены горка, столики и скамейки.Трехметровое ограждение было возведено в 1955 году и, как отметили в городской администрации, находится на балансе стадиона "Балтика", построенного в те же годы. По данным "Вести Калининград", даже невооруженным глазом заметно, что другие фрагменты ограждения тоже растрескались и наклонились.Детский сад временно закрыт, родителям малышей предложили места в соседних учреждениях.