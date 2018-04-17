От имени руководства и коллегии Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве поздравляю вас с Днем ветерана органов внутренних дел Российской Федерации...

От имени руководства и коллегии Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве поздравляю вас с Днем ветерана органов внутренних дел Российской Федерации!В современных условиях деятельность ГУ МВД России по г. Москве немыслима без активного участия ветеранского движения. Являясь золотым фондом правоохранительной системы, вы, уважаемые ветераны, и сегодня остаетесь в строю, бережно храня и поддерживая славные традиции службы. Обладая высоким авторитетом в профессиональной сфере, вы передаете молодому поколению свой богатый опыт, необходимый в решении служебных задач. Наш долг сохранять и приумножать имеющийся потенциал, заложенный вами, достойно нести службу по обеспечению безопасности города, защищая конституционные права и свободы граждан, храня верность словам присяги и Родине!В этот торжественный день хочу сказать особые слова благодарности ветеранам, которые прошли суровые испытания в годы Великой Отечественной войны. Мы преклоняемся перед вашим бессмертным подвигом. В смертельной схватке с агрессором вы отстояли свободу и независимость нашей Родины! Ваш путь к победе - это вечный пример героизма и самоотверженности, символ мужества и стойкости!Уважаемые ветераны органов внутренних дел столиц! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и долголетия! Пусть душевная теплота, поддержка родных и близких всегда наполняют вашу жизнь!Начальник ГУ МВД России по г. Москвегенерал-лейтенант полицииО.А. Баранов