Группа людей в вязанных шапочках устроила стрельбу в Одессе, два человека пострадали.

Группа людей в вязанных шапочках устроила стрельбу в Одессе, два человека пострадали.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала Национальная полиция Украины.Происшествие произошло на автомобильной стоянке на улице Люстдорфская дорога. Приехав по вызову, стражи порядка увидели группу людей в балаклавах и бронежилетах.Они бегали по крыше парковки и вели перестрелку из предположительно травматического оружия. Кроме того они использовали шумовые гранаты. Из-за них двое человек попали в больницу. Все стрелки были задержаны и доставлены в полицейский участок.