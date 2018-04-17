Партия Единая Россия проведет процедуру электронного голосования в рамках партийных праймериз. Возможность проголосовать онлайн будет доступна всем избирателям.

Партия "Единая Россия" проведет процедуру электронногоголосования в рамках партийных праймериз. Возможность проголосовать онлайнбудет доступна всем избирателям.На улицах Еревана жарко с 13 апреля: там проходят митингиоппозиции, которой не нравится решение оставить у руля страны в качестве премьер-министраСержа Саргсяна. До этого он 10 лет, то есть два срока занимал пост президента.Послезавершения второго президентского срока Саргсяна вступил в силу новый текстконституции Армении, согласно которой власть будет сосредоточена в рукахпарламента и правительства, а функции президента, избираемого теперь парламентом,станут представительскими. То есть, Саргсян остается фактическим руководителем страны,что вызвало явное неприятие со стороны оппозиции.Организовал протест оппозиционный депутат из союза"Исход" Никол Пашинян. Его партия набрала менее 8% на парламентскихвыборах 2017 года и имеет всего девять мест в парламенте. Пашинян не смог заручитьсяподдержкой коллег из других оппозиционных партий, но зато уже заявил о начале бархатной,то есть мирной гражданской революции в Армении.Правда, происходящее накануне в центре Еревана напоминалоклассический майдан по-украински: участники акции протеста пытались прорватьсяк зданию парламента и вступали в стычки с полицейскими. Стражи порядка оттеснилимитингующих, были применены слезоточивой газ и светошумовые гранаты, врезультате пострадали десятки человек.Сотрудники правоохранительных органов изъяли у одного изучастников акций протеста в Ереване около 20 металлических прутьев и деревянныедубинки, что может свидетельствовать о подготовке масштабных провокаций исерьезного противостояния митингующих с полицией. Эти находки как-то не вяжутсяс заявлением лидера оппозиции об исключительно мирном протесте.Тем временем вновь назначенный премьер-министр Серж Саргсянна заседании парламента 17 апреля призвалчленов оппозиционной фракции "Исход" вернуть с улицы в парламентсвоего лидера. В свою очередь Пашинян пообещал усилить протест и вывести наулицы еще больше сторонников. Депутат также заявил о начале блокады зданийпрокуратуры и кассационного суда, а также о передислокации участников акции сплощади Франции на площадь Республики, там находится здание правительства.Утром 17 апреля движение в Ереване было практически парализовано:митингующие перекрыли все центральные улицы и взяли в осаду здания органов госвласти.Силовики выхватили из толпы и задержали около 60 человек, но всех их обвинялине в восстании или антиконституционной деятельности, а в административныхправонарушениях. На следующий день всех задержанных полиция отпустила. По мнению наблюдателей, таким образом полиция стремится сгладитьситуацию и не идет на жесткое противостояние с оппозицией.Предпосылок начала массового протеста, схожего с украинскиммайданом, в Армении нет, считает профессор кафедры внешнеполитическойдеятельности России факультета национальной безопасности РАНХиГС Александр Михайленко.Он напомнил, что оппозиция грозилась вывести на улицы Еревана сотни тысяч своихсторонников, для этого Никола Пашинян даже организовал специальный тур порегионам, но в итоге набралось не более трех тысяч протестующих. Темне менее, в интервью Dni.Ru экспертне исключил, что во всей этой истории есть и западный след.Об этом же говорит и заместитель декана факультета мировойэкономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. По его мнению, протестныеакции в Ереване против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Арменииявляются абсолютными провокациями, организованными из-за рубежа. При этом экспертсомневается, что действия митингующих могут привести к каким-либо изменениям встране."В Армении сильная государственность, крепкие институтывласти. Парламент пользуется уважением. А такие события – они уже не первый годпроисходят – вспомните предыдущие протесты на проспекте Баграмяна", —сказал Суздальцев в интервью "РИА Новости".