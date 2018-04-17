Президента Украины Петра Порошенко, кажется, ждет множество бессонных ночей. Главы России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили в телефонном разговоре реализацию газопровода Северный поток - 2. К несчастью для нынешних властей Незалежной, стороны подтвердили свои позиции по реализации проекта. А это значит, что газопроводу – быть.

Президента Украины Петра Порошенко, кажется, ждет множествобессонных ночей. Главы России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркельобсудили в телефонном разговоре реализацию газопровода "Северный поток -2". К несчастью для нынешних властей Незалежной, стороны подтвердили своипозиции по реализации проекта. А это значит, что газопроводу – быть.Мнения Москвы и Берлина по вопросу реализации проектагазопроводу по дну Балтийского моря "Северный поток – 2"подтверждены, сообщает сайт Кремля. А совсем недавно компания Nord Stream 2 AGполучила разрешение по прокладку газопровода в Германии, пишет .На Украине традиционно выступают против проекта. На прошлой неделепрезидент Незалежной Петр Порошенко совершал визит в Германию, где встречался сканцлером ФРГ Ангелой Меркель. Украинский лидер всячески распинался переднемцами и пытался доказать им "ненужность и вредность""Северного потока – 2", предлагая в качестве альтернативы дляпрокачки газа в Европу дряхлую и разваливающуюся на глазах газотранспортнуюсистему Украины.Но даже если Меркель поверила Порошенко, то остановитьстроительство газопровода не в ее силах, уверены эксперты. "Северный поток– 2" – это проект, в котором участвует множество крупных европейскихкомпаний, и вряд ли немецкий канцлер способна убедить их отказаться от своегорешения. А учитывая сегодняшний разговор с российским лидером и подтверждениепозиций по реализации проекта, можно с уверенностью сказать: все потуги Киевапротив нового газопровода привели к нулевому результату."Северный поток – 2" пройдет по дну Балтийскогоморя из России в Германию. Благодаря этому Москва сможет отказаться отукраинского маршрута транзита голубого топлива. Незалежная с момента распадаСССР периодически использовала свое положение страны-транзитера в корыстных целях,требуя скидку на голубое топливо или идя на неприкрытое воровство.С постройкой газопровода украинская ГТС окажется не у дел ипродолжит счастливо догнивать, из-за чего Киев лишится около 10% бюджетныхпоступлений, а также остатков политического влияния в Европе.