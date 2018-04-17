Президента Украины Петра Порошенко, кажется, ждет множество
бессонных ночей. Главы России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель
обсудили в телефонном разговоре реализацию газопровода Северный поток -
2. К несчастью для нынешних властей Незалежной, стороны подтвердили свои
позиции по реализации проекта. А это значит, что газопроводу – быть.
Президента Украины Петра Порошенко, кажется, ждет множество
бессонных ночей. Главы России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель
обсудили в телефонном разговоре реализацию газопровода "Северный поток -
2". К несчастью для нынешних властей Незалежной, стороны подтвердили свои
позиции по реализации проекта. А это значит, что газопроводу – быть.
Мнения Москвы и Берлина по вопросу реализации проекта
газопроводу по дну Балтийского моря "Северный поток – 2"
подтверждены, сообщает сайт Кремля. А совсем недавно компания Nord Stream 2 AG
получила разрешение по прокладку газопровода в Германии, пишет .
На Украине традиционно выступают против проекта. На прошлой неделе
президент Незалежной Петр Порошенко совершал визит в Германию, где встречался с
канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Украинский лидер всячески распинался перед
немцами и пытался доказать им "ненужность и вредность"
"Северного потока – 2", предлагая в качестве альтернативы для
прокачки газа в Европу дряхлую и разваливающуюся на глазах газотранспортную
систему Украины.
Но даже если Меркель поверила Порошенко, то остановить
строительство газопровода не в ее силах, уверены эксперты. "Северный поток
– 2" – это проект, в котором участвует множество крупных европейских
компаний, и вряд ли немецкий канцлер способна убедить их отказаться от своего
решения. А учитывая сегодняшний разговор с российским лидером и подтверждение
позиций по реализации проекта, можно с уверенностью сказать: все потуги Киева
против нового газопровода привели к нулевому результату.
"Северный поток – 2" пройдет по дну Балтийского
моря из России в Германию. Благодаря этому Москва сможет отказаться от
украинского маршрута транзита голубого топлива. Незалежная с момента распада
СССР периодически использовала свое положение страны-транзитера в корыстных целях,
требуя скидку на голубое топливо или идя на неприкрытое воровство.
С постройкой газопровода украинская ГТС окажется не у дел и
продолжит счастливо догнивать, из-за чего Киев лишится около 10% бюджетных
поступлений, а также остатков политического влияния в Европе.