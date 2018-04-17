Президент Владимир Путин проводит совещание по текущей экономической ситуации и ее среднесрочной перспективе. На нем присутствуют министры Максим Орешкин и Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов.

Президент Владимир Путин 17 апреля проводит совещание по текущей экономической ситуации и ее среднесрочной перспективе. На нем присутствуют министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов.Совещание проходит в подмосковной резиденции президента в Ново-Огареве, сообщает телеканал "Россия 24". На совещании, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля, Путин обратился к участникам и с просьбой высказаться об экономической ситуации в России. А также предложил обсудить ближайших и среднесрочные перспективы развития экономики страны, о мерах по дальнейшему развитию российской экономики с учетом всех факторов, которые складываются внутри страны, на отечественных рынках, так и вокруг России на международных рынках."Обсудим ближайшие шаги по дальнейшему развитию экономики нашей страны", — подчеркнул президент России.