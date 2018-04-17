Президент России Владимир Путин собирает совещание по
экономическим вопросам с участием глав профильных министерств и руководства
Центробанка. Оно пройдет на фоне резкого ужесточения санкционной политики
Вашингтона в отношении Москвы.
Президент России Владимир Путин собирает совещание по
экономическим вопросам с участием глав профильных министерств и руководства
Центробанка. Оно пройдет на фоне резкого ужесточения санкционной политики
Вашингтона в отношении Москвы.
О грядущем совещании рассказал пресс-секретарь главы
государства Дмитрий Песков. По его словам, к президенту приглашены глава
минэкономразвития Максим Орешкин, руководитель минфина Антона Силуанов и
председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.
Как отметил Песков, будут обсуждаться "в том числе
текущие вопросы". Участники совещания затронут тему развития экономики и
ее стабилизации на среднесрочную перспективу
Последнее время санкционное давление на Россию со стороны
США резко усилилось. В начале апреля Вашингтон представил новый список,
фигурантами которых стали 38 физических и юридических лиц.
Ограничения
экономического характера были наложены на крупный бизнес, госслужащих и
государственные компании. В списке значатся компания "Евросибэнерго",
промышленная группа "Базовый элемент", банк "Российская финансовая
корпорация", машиностроительный холдинг "Русские машины",
агрохолдинг "Кубань" и ряд других компаний.
Повод для новых санкций до ужаса тривиален – по мнению
американских чиновников, Россия виновата в "подрывы западной
демократии". Сюда же до кучи приплетены ситуация на Украине, конфликт в Сирии,
якобы кибератаки русских хакеров, отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея
Скрипаля и его дочери. В общем, по мнению Вашингтона, Москва виновата чуть ли
не во всем плохом, что происходит на земном шаре. А раз так, то Россию нужно
наказывать за "недостойное поведение".
На днях Вашингтон анонсировал новые антироссийские санкции,
которые должны коснуться компаний, поставляющих в Сирию технологии, якобы
способствующие производству химоружия. Но президент США Дональд Трамп после
консультаций со своими советниками распорядился отложить введение ограничений.
Во вторник, 17 апреля, появилась информация, что США могут
пойти на отключение России от международной системы межбанковских финансовых
каналов связи – SWIFT. Также не исключено введение блокирующих санкций против
крупнейших отечественных финансовых организаций – Сбербанка и ВТБ.
Также под ограничения может попасть российский суверенный
долг. В правительстве прогнозируют два возможных варианта: запрет вкладывать в
облигации федерального займа только инвесторам из США, или распространение
ограничения на юридические лица из других стран.