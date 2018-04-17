Президент России Владимир Путин собирает совещание по экономическим вопросам с участием глав профильных министерств и руководства Центробанка. Оно пройдет на фоне резкого ужесточения санкционной политики Вашингтона в отношении Москвы.

Президент России Владимир Путин собирает совещание поэкономическим вопросам с участием глав профильных министерств и руководстваЦентробанка. Оно пройдет на фоне резкого ужесточения санкционной политикиВашингтона в отношении Москвы.О грядущем совещании рассказал пресс-секретарь главыгосударства Дмитрий Песков. По его словам, к президенту приглашены главаминэкономразвития Максим Орешкин, руководитель минфина Антона Силуанов ипредседатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.Как отметил Песков, будут обсуждаться "в том числетекущие вопросы". Участники совещания затронут тему развития экономики иее стабилизации на среднесрочную перспективуПоследнее время санкционное давление на Россию со стороныСША резко усилилось. В начале апреля Вашингтон представил новый список,фигурантами которых стали 38 физических и юридических лиц.Ограниченияэкономического характера были наложены на крупный бизнес, госслужащих игосударственные компании. В списке значатся компания "Евросибэнерго",промышленная группа "Базовый элемент", банк "Российская финансоваякорпорация", машиностроительный холдинг "Русские машины",агрохолдинг "Кубань" и ряд других компаний.Повод для новых санкций до ужаса тривиален – по мнениюамериканских чиновников, Россия виновата в "подрывы западнойдемократии". Сюда же до кучи приплетены ситуация на Украине, конфликт в Сирии,якобы кибератаки русских хакеров, отравление бывшего сотрудника ГРУ СергеяСкрипаля и его дочери. В общем, по мнению Вашингтона, Москва виновата чуть лине во всем плохом, что происходит на земном шаре. А раз так, то Россию нужнонаказывать за "недостойное поведение".На днях Вашингтон анонсировал новые антироссийские санкции,которые должны коснуться компаний, поставляющих в Сирию технологии, якобыспособствующие производству химоружия. Но президент США Дональд Трамп послеконсультаций со своими советниками распорядился отложить введение ограничений.Во вторник, 17 апреля, появилась информация, что США могутпойти на отключение России от международной системы межбанковских финансовыхканалов связи – SWIFT. Также не исключено введение блокирующих санкций противкрупнейших отечественных финансовых организаций – Сбербанка и ВТБ.Также под ограничения может попасть российский суверенныйдолг. В правительстве прогнозируют два возможных варианта: запрет вкладывать воблигации федерального займа только инвесторам из США, или распространениеограничения на юридические лица из других стран.