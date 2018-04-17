Кофе вовсе не вреден для сердца. Напротив, умеренная доза
кофеина избавляет от многих проблем, выяснили медики.
Кофе вовсе не вреден для сердца. Напротив, умеренная доза
кофеина избавляет от многих проблем, выяснили медики.
Австралийские ученые из Института Бейкера исследовали связь
между кофеином и нарушениями сердечного ритма. В итоге они выяснили, что частое
употребление кофе не опасно для сердца и даже может снизить частоту аритмий.
По данным врачей, вреде кофе подтвержден лишь в единичных
случаях. Кофеин действует как стимулятор нервной системы и иногда блокирует
действие аденозина. Это, в свою очередь, может вызвать фибрилляцию предсердий.
Тем не менее, как установили исследователи, доза кофеина,
равная 500 миллиграммам в день, не влияет на желудочковую аритмию. Более того,
у пациентов, перенесших инфаркт миокарда, доза кофеина в 353 миллиграмма в день
нормализовала частоту сердечных сокращений.
Специалисты наблюдали за двумя группами добровольцев. В первом
исследовании приняли участие более 228 тысяч человек. Результаты наблюдений показали:
употребление кофе снижает риск
фибрилляции предсердий. Подтвердились выводы и во втором эксперименте с
участием 115 тысяч человек – в этом случае частота фибрилляции снизилась на 13%.
Повышенному риску подвергались лишь пациенты, которые
выпивали по 9–10 чашек кофе в день. У остальных же напиток нормализовал работу
главной мышцы организма. Как установили медики, средняя безопасная дневная доза
кофеина – 300 миллиграммов, пишет Life.ru со ссылкой на EurekAlert!.