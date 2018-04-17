Кофе вовсе не вреден для сердца. Напротив, умеренная доза кофеина избавляет от многих проблем, выяснили медики.

Кофе вовсе не вреден для сердца. Напротив, умеренная дозакофеина избавляет от многих проблем, выяснили медики.Австралийские ученые из Института Бейкера исследовали связьмежду кофеином и нарушениями сердечного ритма. В итоге они выяснили, что частоеупотребление кофе не опасно для сердца и даже может снизить частоту аритмий.По данным врачей, вреде кофе подтвержден лишь в единичныхслучаях. Кофеин действует как стимулятор нервной системы и иногда блокируетдействие аденозина. Это, в свою очередь, может вызвать фибрилляцию предсердий.Тем не менее, как установили исследователи, доза кофеина,равная 500 миллиграммам в день, не влияет на желудочковую аритмию. Более того,у пациентов, перенесших инфаркт миокарда, доза кофеина в 353 миллиграмма в деньнормализовала частоту сердечных сокращений.Специалисты наблюдали за двумя группами добровольцев. В первомисследовании приняли участие более 228 тысяч человек. Результаты наблюдений показали:употребление кофе снижает рискфибрилляции предсердий. Подтвердились выводы и во втором эксперименте сучастием 115 тысяч человек – в этом случае частота фибрилляции снизилась на 13%.Повышенному риску подвергались лишь пациенты, которыевыпивали по 9–10 чашек кофе в день. У остальных же напиток нормализовал работуглавной мышцы организма. Как установили медики, средняя безопасная дневная дозакофеина – 300 миллиграммов, пишет Life.ru со ссылкой на EurekAlert!.