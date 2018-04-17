Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский отправлен в отставку. РФС поменял также других руководителей судейско-инспекторского корпуса.

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский отправлен в отставку. РФС поменял также других руководителей судейско-инспекторского корпуса.Исполняющим обязанности руководителя департамента назначен Александр Егоров, заменивший Андрея Будогосского. Судейский комитет РФС вместо Андрея Бутенко возглавит Валентин Иванов. Главой контрольно-квалификационной комиссии вместо Юрия Баскакова назначен Николай Левников."РФС принял решение расторгнуть трудовой договор с руководителем Департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским. Исполняющим обязанности руководителя до конца текущего футбольного сезона назначен Александр Егоров. Он уже работает определенное время в судейской управленческой структуре, и мы очень надеемся на его опыт и профессионализм", — говорится на официальном сайте РФС.Причина столь радикальных перемен стали многочисленные претензии к работе судей. Последней каплей стало необоснованное предупреждение, вынесенное арбитром Артемом Чистяковым. нападающему "Краснодара" Федору Смолову. РФС не рекомендовал привлекать Чистякова к обслуживанию матчей премьер-лиги в оставшихся матчах сезона.