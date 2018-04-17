Две DDoS-атаки зафиксированы на сайты Роскомнадзора. Атаки были успешно отражены, заверяет Ростелеком. Все официальные интернет-ресурсы Роскомнадзора функционируют в штатном режиме.

Две DDoS-атаки зафиксированы на сайты Роскомнадзора. Атаки были успешно отражены, заверяет Ростелеком. Все официальные интернет-ресурсы Роскомнадзора функционируют в штатном режиме.Атаки на сайты Роскомнадзора начались ночью 17 апреля и продолжились все утро, сообщает "Интерфакс". Атака связана с попытками Роскомнадзора блокировать динамические адреса российского мессенджера Telegram. Telegram блокируется по решению Таганского суда Москвы, поскольку администрация мессенджера не выполнила требования ФСБ России о передаче ей ключей шифрования. При этом Telegram заявлял о том, что простые ключи для шифрования уже переданы российским спецслужбам, а к другим ключам шифрования сам Telegram не имеет никакого отношения и не имеет их, поскольку каналы шифрования устанавливаются непосредственно между двумя устройствами, минуя разработчиков приложения.Глава Роскомнадзора Александр Жаров азартно сообщил о начале гонки пули и брони с Telegram. Количество блокированных адресов лишь за сутки превысило число в 6 миллионов. Это приводит к сбоям в работе Telegram, но к деградации мессенджера пока не приводит.Не играть в прятки и догонялки с Telegram призвал пользователей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, решение суда должно быть исполнено. Но из-за попыток блокировки Telegram сложности возникли у Amazon и Viber.В марте аудитория Telegram в России составила по разным данным от 12 до 15 миллионов человек. При этом в Кремле рассчитывают, что Telegram еще вернется.