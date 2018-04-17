Британская субмарина класса Astute пыталась выпустить ракеты Томагавк по сирийским объектам. Совершить атаку помешали две российские подлодки и воздушное судно, которые несколько дней блокировали им путь.
Британская субмарина класса Astute пыталась выпустить ракеты "Томагавк" по сирийским объектам. Совершить атаку помешали две российские подлодки и воздушное судно, которые несколько дней блокировали им путь.
Пока Тереза Мэй принимала
решение об ударе по Сирии, в водах Восточного Средиземноморья разворачивалась
драма. Вооруженную подлодку Королевских ВМС преследовали две российские
субмарины, которые за необычайную трудность обнаружения окрестили "Черными
дырами".
Кроме того, поиском британского военного корабля занимались два российских
фрегата и одно противолодочное воздушное судно. Подводная лодка класса Astute
потратила несколько дней на то, чтобы избежать обнаружения, пишет .
В последние
годы на фоне роста напряженности британские и российские подлодки начали все
чаще преследовать друг друга в Северной Атлантике, Северном море и
Средиземноморье. Однако это соревнование стало первой
"подводной дуэлью", которая состоялась незадолго до нанесения военного
удара,передает сайт .
Британское судно прикрывал американский флот, который отправил
патрульный самолет в Восточное Средиземноморье для слежки за российскими силами. Американский самолет этого типа
оснащен поисковыми сенсорами, а также способен нести на борту ракеты, торпеды и
мины.
Охоту возглавляли подводные лодки проекта "Палтус", которые действуют с российской базы в сирийском Тартусе. На них стоят
два дизельных генератора и электрический двигатель, который позволяет им
действовать с исключительной скрытностью. На борту судов этого типа могут
находиться торпеды, а также крылатые и противолодочные ракеты.