Британская субмарина класса Astute пыталась выпустить ракеты Томагавк по сирийским объектам. Совершить атаку помешали две российские подлодки и воздушное судно, которые несколько дней блокировали им путь.

Британская субмарина класса Astute пыталась выпустить ракеты "Томагавк" по сирийским объектам. Совершить атаку помешали две российские подлодки и воздушное судно, которые несколько дней блокировали им путь.Пока Тереза Мэй принималарешение об ударе по Сирии, в водах Восточного Средиземноморья разворачиваласьдрама. Вооруженную подлодку Королевских ВМС преследовали две российскиесубмарины, которые за необычайную трудность обнаружения окрестили "Чернымидырами".Кроме того, поиском британского военного корабля занимались два российскихфрегата и одно противолодочное воздушное судно. Подводная лодка класса Astuteпотратила несколько дней на то, чтобы избежать обнаружения, пишет .В последниегоды на фоне роста напряженности британские и российские подлодки начали всечаще преследовать друг друга в Северной Атлантике, Северном море иСредиземноморье. Однако это соревнование стало первой"подводной дуэлью", которая состоялась незадолго до нанесения военногоудара,передает сайт .Британское судно прикрывал американский флот, который отправилпатрульный самолет в Восточное Средиземноморье для слежки за российскими силами. Американский самолет этого типаоснащен поисковыми сенсорами, а также способен нести на борту ракеты, торпеды имины.Охоту возглавляли подводные лодки проекта "Палтус", которые действуют с российской базы в сирийском Тартусе. На них стоятдва дизельных генератора и электрический двигатель, который позволяет имдействовать с исключительной скрытностью. На борту судов этого типа могутнаходиться торпеды, а также крылатые и противолодочные ракеты.