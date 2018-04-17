Издание The Times сообщает — британская подлодка Astute собиралась выпустить крылатые ракеты по объектам в Сирии — из восточной части Средиземного моря. Но помешали российские моряки. По данным британских журналистов в сторону английской субмарины выдвинулись две российские подлодки и заставили её маневрировать.

Издание The Times сообщает — британская подлодка Astute собиралась выпустить крылатые ракеты по объектам в Сирии — из восточной части Средиземного моря. Но помешали российские моряки. По данным британских журналистов в сторону английской субмарины выдвинулись две российские подлодки и заставили её маневрировать.Гордость британского флота, современная субмарина класса Astute способна нести на борту несколько десятков ракет Tomahawk."Предназначены для боевых действий и патрулирования суши, ударам по целям, в том числе расположенным на берегу. Наряду со стратегическими подводными ракетоносцами Vanguard, Astute составляют основу ударной мощи британского флота", — пояснил Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона"Корабль должен был участвовать в массированном ударе по Сирии. Но ему помешали российские подводники, которых поддерживали корабли и самолеты. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на источники в Минобороны Британии.Подлодка британских ВМС, вооруженная крылатыми ракетами, преследовалась как минимум одной, возможно двумя российскими субмаринами. Западные эксперты из-за тихого хода называют их "черными дырами".Из цепких объятий "черных дыр", по сообщениям СМИ, несчастные британцы не могли вырваться несколько суток. Их, предположительно, преследовали российские субмарины проекта "Палтус" и "Варшавянка"."Эти лодки предназначены для уничтожения в первую очередь атомных лодок – у них шумность равна практически шуму моря, 45 децибел", — рассказал Михаил Ненашев, председатель общероссийского движения поддержки флота.Бесшумные и опасные, эти субмарины заставляли британцев постоянно маневрировать, не давая встать на огневую позицию, оказывая психологическое давление на экипаж и капитана, который в итоге приказал ретироваться. Вообще, подлодки Astute, регулярно попадают в разные, порой курьезные, ситуации."Были сведения, что садилась на мель, были сведения, что португальские рыбаки ловили ее сетями, были сведения, что одна из подводных лодок повреждала рубку, неудачно нырнув под сухогруз. Определенный злой рок преследует эти лодки такого типа", — отметил Алексей Леонков, военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества".Преследует не только злой рок, но и наши подводники. Победа в такой дуэли, по словам экспертов, говорит о том, что российская сторона обладает мощнейшими средствами обнаружения, а субмарины в тандеме с авиацией и кораблями не оставляют шансов тем, кто намерен совершить агрессивные действия в адрес России, и ее союзников.