Пассажирские авиаперевозки в России резко подорожают в ночь с 17 на 18 апреля. Повышение цен обусловлено изменением курсов валют.

Пассажирские авиаперевозки в России резко подорожают в ночьс 17 на 18 апреля. Повышение цен обусловлено изменением курсов валют.Спрос на авиаперелеты за рубеж у россиян за прошлую неделю снизилсяна 10%, а в европейские страны – на 25%. Теперь же падение обещает стать ещеболее заметным. Цены на билеты с 18 апреля будут рассчитываться по новому курсувалют.Для расчета применяется курс российского Центробанка поитогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону. Внастоящий момент стоимость билетов определяется по курсу, в котором евро равен72 рублям, а доллар – 59 рублям.Теперь же цена возрастет на 6-7%. Согласно резолюцииМеждународной ассоциации воздушного транспорта, система бронирования будетпредусматривать курс евро в 77 рублей, а доллара – в 62,5 рубля.Курсы евро и доллара с 8 апреля выросли более чем на 10%. Толчкомк повышению стали введенные США санкции в отношении России. Вместе с курсомвалют подорожали турпутевки на зарубежные курорты – их стоимостьпересчитывается в рубли на день оплаты.В Ассоциации туроператоров России пояснили: если за путевкубыла внесена предоплата, то ее пересчитывать в сторону увеличения не будут -однако остаток стоимости тура придется оплатить уже по новому курсу. Исполнительныйдиректор АТОР Майя Ломидзе рекомендовала россиянам подстраховаться и внестисразу всю сумму. Тем же, кто оплатил путевки частично – покрыть всю стоимостьтура. По словам Ломидзе, ситуация с курсом неопределенная – так что лучше неждать, укрепится ли рубль или продолжит падение, передает .