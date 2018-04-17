Пассажирские авиаперевозки в России резко подорожают в ночь
с 17 на 18 апреля. Повышение цен обусловлено изменением курсов валют.
Пассажирские авиаперевозки в России резко подорожают в ночь
с 17 на 18 апреля. Повышение цен обусловлено изменением курсов валют.
Спрос на авиаперелеты за рубеж у россиян за прошлую неделю снизился
на 10%, а в европейские страны – на 25%. Теперь же падение обещает стать еще
более заметным. Цены на билеты с 18 апреля будут рассчитываться по новому курсу
валют.
Для расчета применяется курс российского Центробанка по
итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону. В
настоящий момент стоимость билетов определяется по курсу, в котором евро равен
72 рублям, а доллар – 59 рублям.
Теперь же цена возрастет на 6-7%. Согласно резолюции
Международной ассоциации воздушного транспорта, система бронирования будет
предусматривать курс евро в 77 рублей, а доллара – в 62,5 рубля.
Курсы евро и доллара с 8 апреля выросли более чем на 10%. Толчком
к повышению стали введенные США санкции в отношении России. Вместе с курсом
валют подорожали турпутевки на зарубежные курорты – их стоимость
пересчитывается в рубли на день оплаты.
В Ассоциации туроператоров России пояснили: если за путевку
была внесена предоплата, то ее пересчитывать в сторону увеличения не будут -
однако остаток стоимости тура придется оплатить уже по новому курсу. Исполнительный
директор АТОР Майя Ломидзе рекомендовала россиянам подстраховаться и внести
сразу всю сумму. Тем же, кто оплатил путевки частично – покрыть всю стоимость
тура. По словам Ломидзе, ситуация с курсом неопределенная – так что лучше не
ждать, укрепится ли рубль или продолжит падение, передает .