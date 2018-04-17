Горячую линию для противодействия распространению ложной информации вокруг ситуации с блокировкой Telegram создал Роскомнадзор. Поступающие на электронный адрес горячей линии сообщения будут проверяться, а при необходимости последует публичный ответ.

Горячую линию для противодействия распространению ложной информации вокруг ситуации с блокировкой Telegram создал Роскомнадзор. Поступающие на электронный адрес горячей линии сообщения будут проверяться, а при необходимости последует публичный ответ.Электронная линия Роскомнадзора принимает информацию по адресу: hotlinerkn@rkn.gov.ru. Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать по решению Таганского суда Москвы Telegram, напоминает ТАСС. При этом мессенджер использует динамические адреса для поддержания своей работы. Роскомнадзор намерен проверить информацию о якобы имевших место блокировках добросовестных интернет-ресурсов. Ранее поступили сообщения, что с блокировкой Telegram проблемы возникли у Amazon и Viber. Сбой был связан с особенностями маршрутизации трафика сайта, так как Роскомнадзор заблокировал подсеть, через которую шел трафик к серверу.Аэропорт Шереметьево уже опроверг, что у них возникли проблемы с системой регистрации пассажиров. Также информацию о сбоях кассового оборудования в магазинах опровергла компания "Дикси".Между тем, DDoS-атака развернута на сайт Роскомнадзора. При обращении к сайту выдается либо "ошибка 502 — bad gateway " и "ошибка 504 — gateway timeout".По состоянию на 15 часов московского времени, Роскомнадзор заблокировал 16 миллионов IP-адресов на территории России. Telegram со сбоями, но продолжает работать.