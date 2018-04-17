Анна Седокова появилась на престижном мероприятии в весьма провокационном наряде. Однако многим поклонникам платье показалось излишне откровенным.

Анна Седокова появилась на престижном мероприятии в весьма провокационном наряде. Однако многим поклонникам платье показалось излишне откровенным.Накануне, 16 апреля, в столичном концертном зале "Известия Hall" состоялось награждение премии "Самые стильные в России", учрежденное журналом Светланы Бондарчук HELLO! На мероприятии отметилось множество отечественных знаменитостей: продюсер Яна Рудковская, светская дама надежда Оболенцева, телеведущая Юлия Барановская, актриса Ирина Безрукова, режиссер Рези Гигинеишвили, певица Зара, журналистка и блогер Божена Рынска и многие другие.Отметим, что самой стильной была признана телеведущая, общественный деятель, кандидат в президенты Ксения Собчак. Для выхода в свет гламурная блондинка выбрала синее платье в пол по фигуре. Завершали образ уложенные волнами волосы и яркая помада.Однако самым ярким нарядом отметилась певица Анна Седокова. Бывшая участница золотого состава группы "ВИА Гра" появилась на красной дорожке в платье красно-коричнево-бордового оттенка, причем ткань оказалась абсолютно прозрачной, демонстрирующей все аппетитные изгибы фигуры популярной исполнительницы. Впрочем, все интимные места прикрывал плотный купальник.В Сети уже прокомментировали неоднозначный наряд Анны Седоковой. Если одни похвалили артистку за смелость, другие раскритиковали ее в пух и прах. "Зачем так оголяться, ну не пришла еще в форму после рождения сына. Стоит голая она, а стыдно мне (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Седакова полновата для такой юбки", "Седакова прям фу, не к месту и уже не к телу(", "Самая стильная МАМА пришла в трусах и занавеске)))", "Анна конечно красотка, но наряд переборчик", – высказали свое мнение пользователи Сети.