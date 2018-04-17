Приемная дочь Дмитрия Хворостовского Мария скоро станет мамой. По слухам, женщина ждет близнецов.

Приемнаядочь Дмитрия Хворостовского Мария скоро станет мамой. По слухам, женщина ждетблизнецов.Падчерицазнаменитого певца опубликовала фото с округлившимся животиком в своем Instagram.Поговаривают, что отец – фотограф португальскогопроисхождения Фелипе Меггиоларо Маркс, который, как и Мария, живет в Лондоне.Мама Марии —балерина Светлана Иванова, первая супруга Дмитрия Хворостовского. Певец и танцовщицапознакомились в Красноярском оперном театре, где он работалпосле окончания ВУЗа. Спустя два года пара поженилась. Дмитрий дажесогласился удочерить дочку Светланы – Машу. В 1996 годуу них родились близнецы Александра и Данила. Светлана Иванова умерла отменингита в конце 2015 года.Родной отецМарии – музыкант Анатолий Иванов. Он живет в сибирском городе Абакан, у него новая семья. Сродной дочерью, которая носит фамилию знаменитого оперного певца, он общается.Маша даже приезжает к отцу из Лондона. К примеру, летом 2017-го навещала его ссестрой Александрой. А в конце прошлого года Марияпознакомила родного папу с Фелипе, сообщает .Вторая жена артиста – ФлорансХворостовская родом из Женевы. Их общие дети – 14-летний Максим и 10-летняя Нина. Их знаменитыйпапа ушел из жизни 22 ноября после двухлетней борьбы с неизлечимой формой рака.