Приемная
дочь Дмитрия Хворостовского Мария скоро станет мамой. По слухам, женщина ждет
близнецов.
Приемная
дочь Дмитрия Хворостовского Мария скоро станет мамой. По слухам, женщина ждет
близнецов.
Падчерица
знаменитого певца опубликовала фото с округлившимся животиком в своем Instagram.
Поговаривают, что отец – фотограф португальского
происхождения Фелипе Меггиоларо Маркс, который, как и Мария, живет в Лондоне.
Мама Марии —
балерина Светлана Иванова, первая супруга Дмитрия Хворостовского. Певец и танцовщица
познакомились в Красноярском оперном театре, где он работал
после окончания ВУЗа. Спустя два года пара поженилась. Дмитрий даже
согласился удочерить дочку Светланы – Машу. В 1996 году
у них родились близнецы Александра и Данила. Светлана Иванова умерла от
менингита в конце 2015 года.
Родной отец
Марии – музыкант Анатолий Иванов. Он живет в сибирском городе Абакан, у него новая семья. С
родной дочерью, которая носит фамилию знаменитого оперного певца, он общается.
Маша даже приезжает к отцу из Лондона. К примеру, летом 2017-го навещала его с
сестрой Александрой. А в конце прошлого года Мария
познакомила родного папу с Фелипе, сообщает .
Вторая жена артиста – Флоранс
Хворостовская родом из Женевы. Их общие дети – 14-летний Максим и 10-летняя Нина. Их знаменитый
папа ушел из жизни 22 ноября после двухлетней борьбы с неизлечимой формой рака.