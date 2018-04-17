Премьер-министром Армении избран Серж Саргсян. За кандидатуру лидера правящей Республиканской партии проголосовал армянский парламент. Саргсяна поддержали 76 депутатов, а 17 были против его кандидатуры.

Премьер-министром Армении избран Серж Саргсян. За кандидатуру лидера правящей Республиканской партии проголосовал армянский парламент. Саргсяна поддержали 76 депутатов, а 17 были против его кандидатуры.Против проголосовали депутаты оппозиционной фракции "Елк". Глава фракции Никол Пашинян возглавил уличные акции протеста в Ереване против избрания Саргсяна, сообщает "Интерфакс". Оппозиционные демонстранты назвали свои выступления началом "бархатной революции". Они заблокировали центр Еревана. Оппозиционная фракция "Елк" в армянском парламенте обладает 9 мандатами. 31 голос у оппозиционной фракции "Царукян". Лидером последней является один из крупнейших предпринимателей Армении Гагик Царукян. Во время голосования по кандидатуре Сержа Саргсяна было объявлено во фракции "Царукян" свободное голосование.Саргсяна в премьеры выдвинула Республиканская партия и ее коалиционный партнер — партия "Дашнакцутюн".В новом правительстве первым вице-премьером может стать действующий премьер-министр Карен Карапетян, а посты вице-премьеров – глава администрации президента Армен Геворкян и вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян.