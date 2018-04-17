Президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй пришлось оправдываться за авиаудары по Сирии. Первый политик настолько разнервничался, что все время нервно потирал руки, заикался, то и дело поправляя микрофон.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министруВеликобритании Терезе Мэй пришлось оправдываться за авиаудары по Сирии. Первыйполитик настолько разнервничался, что все время нервно потирал руки, заикался,то и дело поправляя микрофон.Французский лидер,объясняясь перед Европарламентом за участие в авиаударах по Сирии, почтиперешел на крик и едва не плакал. Примечательно, что при этом Макрон непроизнес ни одной антироссийской реплики.Оказывается,что Сирию французский президент планирует восстанавливать только вместе сМосквой и Тегераном. Эти удары ничего не решают, но они должны былинанести удар по самой системе. Мы продолжим работать над политическим решением,ведя диалог со всеми сторонами – Россией, Турцией, Ираном", – цитируетМакрона РЕН ТВ. В итоге политик так разнервничался, что даже снял с рукичасы.Разнос вбританском парламенте устроили по сирийскому вопросу и Терезе Мэй. Лидерлейбористов Джереми Корбин обвинил премьера в том, что она не сочла нужным дажепосоветоваться с законодателями. Сама Мэй дала невразумительные объяснениясвоим действиям. Якобы, парламент на прошлой неделе был на каникулах, поэтомуона решила никого не беспокоить.После разговора канцлераГермании Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным ее риторика посирийскому вопросу стала неузнаваемой. Теперь она обернулась к Москве лицом. "Еслимы хотим привести Сирию к миру, мы должны иметь возможность говорить с Россией.Россия будет играть большую роль в преодолении конфликтов и разногласий, нампросто необходимо поддерживать открытый диалог ", – заявила Меркельперед СМИ.Напомним, сообщения о ракетных ударах по Сирии начали поступать ранним утром 14 апреля по мск. Понекоторым данным, было выпущено несколько десятков ракет "Томагавк".В нанесении удара участвовали США, Франция и Великобритания. В Вашингтонезаявили, что атаковали объекты, которые могут быть связаны с производством иприменением запрещенных отравляющих веществ.