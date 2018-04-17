Президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру
Великобритании Терезе Мэй пришлось оправдываться за авиаудары по Сирии. Первый
политик настолько разнервничался, что все время нервно потирал руки, заикался,
то и дело поправляя микрофон.
Президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру
Великобритании Терезе Мэй пришлось оправдываться за авиаудары по Сирии. Первый
политик настолько разнервничался, что все время нервно потирал руки, заикался,
то и дело поправляя микрофон.
Французский лидер,
объясняясь перед Европарламентом за участие в авиаударах по Сирии, почти
перешел на крик и едва не плакал. Примечательно, что при этом Макрон не
произнес ни одной антироссийской реплики.
Оказывается,
что Сирию французский президент планирует восстанавливать только вместе с
Москвой и Тегераном. Эти удары ничего не решают, но они должны были
нанести удар по самой системе. Мы продолжим работать над политическим решением,
ведя диалог со всеми сторонами – Россией, Турцией, Ираном", – цитирует
Макрона РЕН ТВ. В итоге политик так разнервничался, что даже снял с руки
часы.
Разнос в
британском парламенте устроили по сирийскому вопросу и Терезе Мэй. Лидер
лейбористов Джереми Корбин обвинил премьера в том, что она не сочла нужным даже
посоветоваться с законодателями. Сама Мэй дала невразумительные объяснения
своим действиям. Якобы, парламент на прошлой неделе был на каникулах, поэтому
она решила никого не беспокоить.
После разговора канцлера
Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным ее риторика по
сирийскому вопросу стала неузнаваемой. Теперь она обернулась к Москве лицом. "Если
мы хотим привести Сирию к миру, мы должны иметь возможность говорить с Россией.
Россия будет играть большую роль в преодолении конфликтов и разногласий, нам
просто необходимо поддерживать открытый диалог ", – заявила Меркель
перед СМИ.
Напомним, сообщения о ракетных ударах по Сирии начали поступать ранним утром 14 апреля по мск. По
некоторым данным, было выпущено несколько десятков ракет "Томагавк".
В нанесении удара участвовали США, Франция и Великобритания. В Вашингтоне
заявили, что атаковали объекты, которые могут быть связаны с производством и
применением запрещенных отравляющих веществ.